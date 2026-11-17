Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

La cantante contó que un hombre la increpó en la zona de cajas y la llamó «kuka» por sus supuestas ideas políticas. Según relató, el episodio ocurrió mientras hacía las compras en un local cercano a su casa.

Gladys La Bomba Tucumana denunció que vivió un incómodo episodio en un supermercado cercano a su casa. Según contó, un hombre la increpó en la zona de cajas y la llamó «kuka» por su supuesta postura política.

La cantante grabó un video desde el comercio para relatar lo sucedido. En la filmación, aseguró que el hombre le dijo que había pensado en pedirle una foto, pero que cambió de opinión por sus ideas políticas.

El relato de Gladys La Bomba Tucumana sobre el episodio

«Me acaba de decir de todo porque dice que yo soy kuka», contó la artista. También expresó su preocupación porque había pocas personas en el local: «No hay nadie en el súper, igualmente, o sea que nadie me puede defender ni nada».

Según su relato, el hombre también le aseguró que tenía plata y que estaba bien económicamente. Ante ese comentario, Gladys respondió: «Me alegra un montón porque soy argentina y ojalá que podamos estar todos tan bien como estás vos».

La respuesta de la cantante tras ser increpada

La artista cuestionó que la hubieran increpado mientras hacía sus compras y remarcó que no se dedica a la política. «Yo no soy política, eh, yo soy una artista nada más y tengo derecho a pensar y a opinar como vos también», expresó.

Según se informó al difundir el video, el hombre gritó consignas a favor de Javier Milei. La cantante definió lo ocurrido como «una anécdota asquerosa» y aclaró que habitualmente recibe un trato afectuoso de la gente.