El periodista argentino Nelson Castro quedó en el centro de una polémica en Perú tras describir, durante un móvil en vivo desde Chiclayo, las calles, las viviendas y las condiciones de vida de la ciudad. Sus palabras generaron cuestionamientos y una dura respuesta del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez.
“Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y una ciudad precaria realmente", comentó Castro. También se refirió a la hospitalidad de los habitantes: “Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así".
La respuesta del gobernador de Lambayeque
Pérez cuestionó con dureza los dichos del periodista y le reclamó que hablara con los habitantes de Chiclayo. “Hay un descerebrado que se llama Nelson Castro y es argentino, que ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo. Acaba de hablar algo horrible, algo que nosotros cuando vamos a Argentina no lo hacemos, pudiendo haberlo hecho. Señor, usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultad tiene usted con Chiclayo”, sostuvo.
El gobernador también defendió el uso de mototaxis como medio de trabajo y cuestionó a Castro por sus comentarios. “Una mototaxi la usan ciudadanos para trabajar, no lo hacen ellos utilizando un micro para hablar mal de alguien y llevarse la plata en base a difamaciones y calumnias, que probablemente usted lo haga. La gente prefiere llevarse el dinero de manera digna, no como usted”, afirmó.