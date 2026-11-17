El periodista describió en un móvil en vivo las calles y las viviendas de Chiclayo, y sus expresiones provocaron una dura respuesta del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez.

El periodista argentino Nelson Castro quedó en el centro de una polémica en Perú tras describir, durante un móvil en vivo desde Chiclayo, las calles, las viviendas y las condiciones de vida de la ciudad. Sus palabras generaron cuestionamientos y una dura respuesta del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez.

“Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y una ciudad precaria realmente", comentó Castro. También se refirió a la hospitalidad de los habitantes: “Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así".

La respuesta del gobernador de Lambayeque

Pérez cuestionó con dureza los dichos del periodista y le reclamó que hablara con los habitantes de Chiclayo. “Hay un descerebrado que se llama Nelson Castro y es argentino, que ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo. Acaba de hablar algo horrible, algo que nosotros cuando vamos a Argentina no lo hacemos, pudiendo haberlo hecho. Señor, usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultad tiene usted con Chiclayo”, sostuvo.

El gobernador también defendió el uso de mototaxis como medio de trabajo y cuestionó a Castro por sus comentarios. “Una mototaxi la usan ciudadanos para trabajar, no lo hacen ellos utilizando un micro para hablar mal de alguien y llevarse la plata en base a difamaciones y calumnias, que probablemente usted lo haga. La gente prefiere llevarse el dinero de manera digna, no como usted”, afirmó.