Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El exfutbolista evitó opinar sobre el episodio ocurrido en Nordelta y afirmó que no conoce los detalles del conflicto. También aclaró por qué no asistió a la presentación de la película de su expareja.

Maxi López se refirió al nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, ocurrido en Nordelta, y eligió mantenerse al margen. El exfutbolista dijo que no tiene información suficiente sobre lo sucedido y que prefiere concentrarse en su familia y sus actividades.

El episodio tuvo lugar en La Isla, Nordelta, y requirió la intervención de efectivos policiales, personal de seguridad privada y una ambulancia. También participaron las respectivas parejas de los protagonistas.

El episodio en Nordelta y el video de la discusión

Según trascendió, el conflicto habría estado relacionado con una presunta situación de violencia contra una de las hijas de la expareja. La situación volvió a poner bajo exposición pública las diferencias entre la conductora y el futbolista.

En paralelo, se difundió un video de una discusión entre Icardi y Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. Durante el intercambio, Migueles mencionó a López y a L-Gante:

"Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy Maxi ni soy L-Gante, yo te rompo la boca".

Qué dijo Maxi López sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

Consultado por el enfrentamiento, López explicó que no conoce la interna y que, por ese motivo, no iba a opinar.

"No voy a hablar del tema primero porque no la estoy acompañando, no sé la interna, entonces mantengo afuera de todo el tema".

El cronista Rodrigo Bar también le preguntó por el video en el que Migueles lo menciona. El exfutbolista sostuvo su postura y afirmó:

"No hablo. Estoy concentrado en mi familia, en mis cosas. Obviamente, los problemas que puedan haber de la otra parte los resolverán ellos".

Además, señaló que hay situaciones que ya no lo sorprenden y que prefiere no involucrarse en los cruces entre su expareja y el delantero del Galatasaray.

La relación actual de Maxi López con Wanda Nara

Durante la entrevista también le consultaron por su vínculo con Wanda Nara, madre de sus tres hijos mayores. La pregunta surgió por su ausencia en la presentación de ¿Querés ser mi hijo?, la película protagonizada por la empresaria.

López explicó que no pudo asistir porque ese día estaba en Uruguay por compromisos laborales. Aunque reconoció que todavía no había visto el debut cinematográfico de su expareja, aseguró que la relación entre ambos atraviesa un buen momento y descartó que su ausencia respondiera a un conflicto personal.

La postura de López frente a la polémica

Esta vez, el exfutbolista evitó entrar en detalles sobre el episodio de Nordelta y no tomó partido por ninguno de sus protagonistas. Sus declaraciones marcaron distancia de una controversia que volvió a ocupar espacio en la agenda de espectáculos.

López remarcó que su prioridad está puesta en su familia y en sus asuntos personales, y dejó en manos de los involucrados la resolución de sus diferencias.