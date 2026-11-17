Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

Nora Colosimo confirmó en LAM que la actriz descalificó el proyecto cinematográfico de Wanda Nara. También se conoció cómo habría comenzado el cruce entre ambas.

El enfrentamiento entre China Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que Nora Colosimo confirmara en LAM una de las frases que le atribuyeron a la actriz sobre la película de la empresaria.

Durante la entrevista, Ángel de Brito le preguntó a la madre de Wanda si era cierto que Eugenia había cuestionado el trabajo artístico de su hija. Colosimo respondió que conocía el episodio porque la propia empresaria se lo había contado.

La frase de la China Suárez sobre la película de Wanda Nara

Según el relato de Colosimo, la actriz se habría referido al proyecto cinematográfico de la conductora con una expresión contundente: "Tu película es una mierd…".

La confirmación volvió a poner el conflicto en agenda y ratificó una versión que circulaba tras el último encuentro entre ambas. Sin embargo, los detalles se conocieron a través del testimonio de la madre de Wanda y no de una declaración directa de Suárez.

Cómo habría comenzado el cruce entre Wanda Nara y la actriz

De acuerdo con la reconstrucción presentada en el programa, el intercambio habría empezado con un comentario de Wanda dirigido a la actriz. A la empresaria se le atribuyó una expresión discriminatoria: "Cerrá el ort…, sos una negra de m…".

Ese habría sido el detonante de la respuesta de Suárez, que apuntó contra la faceta profesional de Wanda y su participación en la película. Así, la discusión habría pasado de los agravios personales a las críticas sobre sus respectivas actividades laborales.

En el episodio también habría intervenido Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, aunque no se precisaron más detalles sobre su participación.

Nora Colosimo confirmó los dichos en LAM

La intervención de Colosimo aportó un nuevo testimonio sobre el enfrentamiento. Ante la consulta de De Brito, explicó que conocía las palabras porque su hija le había contado cómo se había desarrollado la discusión.

El cruce volvió a ubicar a Wanda Nara y la China Suárez en el centro de la conversación sobre espectáculos. Esta vez, la polémica quedó enfocada en los comentarios sobre la película de la empresaria y en el tenso intercambio que, según el relato, se produjo entre ambas.