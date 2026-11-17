Las producciones sobre Mike Tyson, Rafael Nadal, Ronaldinho, Ángel Di María y Romário reconstruyen los desafíos, las pérdidas y los sacrificios que marcaron sus primeros años. El deporte aparece como una oportunidad de superación y el camino hacia la alta competencia.

Las docuseries deportivas disponibles en plataformas de streaming ponen el foco en una etapa clave de la vida de los grandes atletas: la infancia. A través de historias de Mike Tyson, Rafael Nadal, Ronaldinho, Ángel Di María y Romário, las producciones exploran los desafíos, las pérdidas y los sacrificios que precedieron a sus carreras de éxito.

Las experiencias son distintas, pero tienen un punto en común: el deporte aparece como una pasión temprana y, en algunos casos, como una vía para transformar una realidad difícil. Las series reconstruyen cómo esos primeros años moldearon a figuras que luego llegaron a la élite del boxeo, el tenis y el fútbol.

Mike Tyson: una infancia difícil y el camino al boxeo

La docuserie sobre el boxeador neoyorquino presenta una niñez atravesada por la violencia, los problemas escolares y los arrestos. Criado en Brooklyn, Tyson sufría insultos por su peso y por su forma de hablar. A los 11 años participaba en peleas callejeras y, a los 13, ya había sido arrestado 38 veces. En escuelas especiales comenzaron a administrarle clorpromazina.

Algunas experiencias tempranas lo acercaron al boxeo. En un centro de detención juvenil asistió a una charla de Muhammad Ali. Más adelante, tras otro arresto por posesión de bienes robados, pasó por un reformatorio estatal y un centro penitenciario, donde conoció a Bobby Stewart, exboxeador profesional.

En marzo de 1980 le presentaron al entrenador Cus D’Amato, quien asumió su tutela después de que Tyson obtuviera la libertad condicional. La serie plantea así un vínculo entre las dificultades de su infancia y el recorrido que lo llevaría al éxito deportivo.

Rafael Nadal: exigencia desde los primeros torneos

La producción dedicada al tenista español retrocede hasta sus primeros torneos en Manacor, su ciudad natal, para mostrar el origen de las exigencias físicas y emocionales de su carrera. Nadal ganó un título sub-12 de tenis en las Islas Baleares cuando tenía ocho años, mientras también jugaba al fútbol como delantero.

A los 12, su padre le pidió que eligiera entre ambos deportes. Un año después, la familia se mudó a Barcelona para que pudiera enfocarse en el tenis. Su tío Toni lo entrenó con rutinas intensas y, cuando Nadal tenía 15 años, su jornada combinaba colegio y largas sesiones de práctica: estudiaba de 8 a 11, entrenaba hasta las 13.30, almorzaba entre las 15 y las 16 y volvía a entrenar hasta las 20.

“Esa época me dio una gran capacidad de aguante”.

La docuserie relaciona esa rutina temprana con el dolor, el desgaste físico y el estrés que el tenista enfrentó durante su carrera profesional.

Ronaldinho: fútbol callejero y una pérdida familiar

La historia de Ronaldinho comienza en Porto Alegre, donde creció en una favela. Su hermano mayor, Roberto de Assiss Moreira, que jugó en el Grêmio, fue su ídolo y modelo. El futuro futbolista recuerda: “De niño, soñaba con jugar en Grêmio y en la selección de Brasil”.

Su padre trabajaba en un astillero y como vigilante en el estacionamiento del Grêmio. También le daba un consejo ligado a las condiciones económicas de la familia: “Vos jugá descalzo para mejorar el control de la pelota”. No tenían dinero para comprarle zapatillas.

Cuando Ronaldinho tenía ocho años, su padre murió ahogado en la piscina de la nueva casa que habían comprado tras el fichaje de Roberto por el Grêmio. La serie presenta ese hecho como un momento decisivo en su vida. El fútbol callejero y las canchas de tierra de Porto Alegre fueron parte de su formación antes de alcanzar la fama internacional.

Ángel Di María: el esfuerzo familiar en Rosario

La docuserie sobre Ángel Di María recorre su infancia en un barrio humilde de Rosario y el papel de su madre, Diana, sus hermanas y el resto de su familia. El futbolista recuerda que era hiperactivo y que, cuando todavía estaba en un andador, llegó a la calle porque el portón de entrada había quedado abierto. Su madre lo rescató.

Su padre trabajaba como vendedor de carbón. Di María evocó las jornadas de frío y lluvia en las que lo ayudaba a embolsar el producto antes de ir al colegio:

“Me acuerdo de que un día estábamos embolsando carbón con mi papá y hacía mucho frío y llovía. Estábamos abajo del techo de chapa. Después de un rato, yo me iba al colegio, que estaba más calentito. Pero mi papá se quedaba embolsando ahí todo el día, sin pausa”.

El jugador también explicó qué significaba ese trabajo para su familia: “Porque si no lograba vender el carbón ese día, nosotros no teníamos nada para comer”. Y agregó: “Y yo pensaba, y de verdad lo creía: va a llegar un momento en que todo cambie para bien”. La serie vincula ese cambio con su desarrollo en el fútbol.

Romário: una pelota desde la infancia en Jacarezinho

Romário nació en 1966 y creció en Jacarezinho, una favela ubicada al norte de Río de Janeiro. La producción recuerda que vivió allí con sus hermanos, en una casa pequeña que no tenía luz ni agua, y que fue feliz en ese entorno gracias al fútbol.

Su padre, Edevair, le dejaba una pelota para ayudarlo a dormir cuando todavía era bebé. Más adelante, una caída en una alcantarilla mientras corría detrás del balón no frenó su pasión. A los seis años, Romário se incorporó al Estrelinha, el club amateur que su padre había fundado para que empezara a jugar.

La serie también contextualiza la historia de Jacarezinho y menciona que las estadísticas de muertes en la favela aumentaron durante la presidencia de Jair Bolsonaro. El relato de los primeros años de Romário, como el de los otros ídolos, muestra cómo el fútbol ocupó un lugar central antes de su llegada al estrellato.