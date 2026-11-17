Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

Nueve participantes afrontaron un desafío que combinó cocina y actividad física, con yogur como ingrediente obligatorio. Marta Fort preparó uno de los dos mejores platos y avanzó a la octava semana.

La séptima semana de MasterChef Celebrity Argentina continuó este lunes 16 de noviembre con nueve participantes en busca de un lugar en el balcón. La consigna combinó una preparación libre, dulce o salada, con un ingrediente obligatorio: yogur.

La China Ansa, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Juli Poggio, Pablo Migliore, Hernán Coronel, Rocío Robles, Marta Fort y Pablo Giralt llegaron al estudio con delantal gris. Uno de ellos podía obtener la inmunidad y el resto debía afrontar la gala de eliminación con el delantal negro.

El desafío de cocina y actividad física en MasterChef Celebrity

Los elementos de gimnasio que encontraron en el estudio anticiparon parte de la prueba. Antes de conocer todos los detalles, Hernán Coronel protagonizó un número musical que hizo bailar a sus compañeros y también al jurado, integrado por Maru Botana, Damián Betular y Dolli Irigoyen, quien reemplazó a Germán Martitegui.

Además de cocinar un plato a elección con yogur, los participantes debieron pasar de a dos para realizar ejercicios como sentadillas y levantamiento de pesas. La actividad estuvo bajo la mirada de Sol Pérez, exparticipante invitada para la ocasión.

Marta Fort subió al balcón y avanzó a la próxima semana

Al evaluar las preparaciones, el jurado eligió como las dos mejores las de Rocío Robles y Marta Fort. Finalmente, el balcón quedó para Fort, que aseguró su lugar en la octava semana y evitó la gala de eliminación por segunda vez tras competir con delantal gris.

Robles deberá enfrentar la instancia de eliminación junto con La China Ansa, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Juli Poggio, Pablo Migliore, Hernán Coronel y Pablo Giralt. A ese grupo se sumará Campi, quien tuvo el peor desempeño en la noche de beneficios.