Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La cantante relató que Ian, de 12 años, se fracturó mientras jugaba al fútbol en la casa de su abuela. Según contó, el cuadro se agravó en las siguientes 24 o 48 horas y la familia aún busca respuestas.

Gladys La Bomba Tucumana habló sobre la muerte de su sobrino Ian, de 12 años, y compartió en redes sociales un testimonio sobre el accidente que sufrió el chico y la rápida complicación de salud que terminó con su vida.

“Mi sobrinito Ian, de doce añitos, estaba jugando al fútbol en la casa, molestando, jugando con sus primos y descalzo, en el pasillo de la casa de mi madre”, contó la cantante. Según explicó, el nene “en vez de pegar una patada en la pelota, le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó”. La lesión fue “una fractura”, aunque aclaró que no había sido expuesta.

El relato de Gladys sobre la muerte de su sobrino

La artista señaló que la familia todavía intenta comprender qué ocurrió después del accidente. “Todavía no sabemos qué realmente puede desencadenar algo así en que Iancito se vaya y nos deje”, expresó, visiblemente afectada por la pérdida.

En el mismo video, Gladys contó que viajó de urgencia para acompañar a sus familiares y conocer más detalles. “El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria y ya en 24, 48 horas, muere injustamente”, relató. También dijo que esperan obtener más información durante los próximos días.

El dolor de la familia por la pérdida de Ian

La cantante describió el impacto de la muerte en sus seres queridos: “mi sobrina; mi mamá, que está destruida; mi hermana que está destruida y todos, todos”. Además, recordó la relación cercana que tenía con Ian y los momentos que compartían en Tucumán.

“Vivía prácticamente conmigo y mi sobrina cuando yo estaba acá, en Tucumán. Venía, se metía a la pileta, disfrutaba de todo eso”, recordó. Al referirse al chico, lo describió como “un angelito hermoso, lleno de vida, sano, pleno, inteligente”.

Por último, la artista expresó su acompañamiento a la madre del nene: “No hay palabras para el dolor de la pérdida de un hijo”.