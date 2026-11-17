La conductora se refirió a las versiones de un quiebre entre Javier Milei y Patricia Bullrich y al impacto que tendría en el Congreso. Aunque señaló que la tensión ya alimenta especulaciones sobre 2027, consideró que no se llegará a una ruptura.

Cristina Pérez analizó las versiones sobre una posible ruptura de la alianza política entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich, en un debate que ya empieza a proyectarse hacia las elecciones presidenciales de 2027. La conductora destacó que las especulaciones avanzan pese a que ninguno de los protagonistas confirmó un quiebre.

“Fíjense la paradoja, porque estamos viendo una escalada, tensión que los protagonistas no terminan de validar, porque ni el presidente validó una ruptura, ni Patricia Bullrich validó una ruptura, pero ya se está analizando qué podría pasar si hay una ruptura”, señaló Pérez.

El impacto de una ruptura entre Milei y Bullrich en el Congreso

La conductora también se refirió a las consecuencias que un eventual distanciamiento podría tener en el mapa parlamentario y en la capacidad de negociación del Gobierno. En particular, planteó cómo cambiaría la cantidad de apoyos disponibles si legisladores cercanos a Bullrich se alejaran del oficialismo.

“Ejemplo: el conteo de los diputados que si la senadora rompe se irían con ella, qué sé yo, generando que se le socavaran al gobierno los votos que tiene, las bancas que tiene para resistir un veto”. Para Pérez, esa discusión anticipada es una muestra de la “sintomatología de esta escalada política y del impacto que tiene”.

Qué dijo Cristina Pérez sobre un posible quiebre político

A pesar de las versiones sobre diferencias internas, Pérez consideró que el conflicto no derivaría en una ruptura definitiva. Según su análisis, los objetivos políticos compartidos y la defensa del rumbo del Gobierno operarían como un límite a la escalada.

“Yo tengo la sensación de que no se va a llegar a una situación así, porque incluso en la máxima hipótesis de conflicto, Patricia Bullrich, con todos sus desacuerdos, justifica los movimientos que está dando en supuesta defensa incluso del cambio”.