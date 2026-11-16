Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

La pastelera de 27 años ocupará temporalmente el lugar de Damián Betular en MasterChef Celebrity 2026, mientras el chef participa en la obra Hairspray. Con experiencia en televisión y en reconocidos espacios gastronómicos, Debicki es jefa de pastelería en Betular Pâtisserie.

Julia Debicki se sumó al jurado de MasterChef Celebrity 2026 para reemplazar temporalmente a Damián Betular. La pastelera, de 27 años, integra desde hace tiempo el equipo gastronómico del chef y ahora ocupará su lugar frente a las cámaras de Telefe.

La ausencia de Betular responde a compromisos laborales relacionados con Hairspray, la obra teatral de la que forma parte. Para cubrirlo, la producción convocó a Debicki, quien conoce de cerca su trabajo y cuenta con experiencia en el rubro.

Los cambios en el jurado de MasterChef Celebrity

La incorporación de Debicki se suma a otros movimientos en el jurado durante esta edición del reality. Maru Botana había reemplazado a Donato De Santis, quien dejó el programa para concentrarse en sus emprendimientos.

También participó Dolly Irigoyen, que ocupó temporalmente el lugar de Germán Martitegui mientras el chef realizaba un viaje relacionado con su ciclo televisivo Tierras.

La trayectoria de Julia Debicki en la pastelería

Debicki es jefa de pastelería en Betular Pâtisserie, el emprendimiento de alta pastelería, panadería y chocolatería artesanal de Betular, ubicado en Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese puesto, organiza y supervisa el trabajo de un equipo de más de treinta profesionales.

Su recorrido incluye el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires y Atelier Fuerza, donde también se desempeñó como jefa de pastelería. En 2025, además, integró el equipo AMAU, que representó a la Argentina en una competencia mundial de pastelería.

De Bake Off Argentina a MasterChef Celebrity

El primer contacto de Debicki con la televisión llegó cuando tenía 19 años, al participar en la primera temporada de Bake Off Argentina. El programa le permitió mostrar sus habilidades culinarias y acercarse al público.

Su interés por la cocina, sin embargo, había comenzado antes. A los 15 años atravesó una leucemia y, luego de recibir dos trasplantes de médula, debió permanecer en su casa durante un tiempo. En esa etapa empezó a aprender técnicas de pastelería con tutoriales de YouTube y a experimentar con distintas preparaciones.

Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una vocación. Tras formarse y sumar experiencia en distintos espacios gastronómicos, Debicki asumió responsabilidades cada vez mayores en pastelería profesional. Su llegada a MasterChef Celebrity representa una nueva oportunidad para mostrar su trabajo ante una audiencia masiva.