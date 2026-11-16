El actor francés aceptó la pena de 18 meses de cárcel en suspenso por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021 y pidió disculpas a quienes pudieron sufrir por su actitud. Al desistir de la apelación, la sentencia quedó firme.

Gérard Depardieu reconoció la condena a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento que recibió en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales durante el rodaje de una película en 2021. En un comunicado, el actor también presentó sus disculpas a quienes hayan podido sufrir por su comportamiento.

"La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena", expresó el intérprete el día en que debía comenzar el juicio de apelación en París. Depardieu desistió del recurso, por lo que el proceso no se realizó y la sentencia de primera instancia quedó firme.

Depardieu pidió disculpas y reconoció el daño

El protagonista de "Cyrano de Bergerac" admitió que durante mucho tiempo se escudó en "la provocación y la procacidad" en los rodajes, y reconoció que algunos de sus gestos "no pueden no tener consecuencias", sobre todo cuando los comete alguien poderoso.

"Nunca he tenido la intención de herir a las mujeres con las que me he cruzado (...) pero la intención no cambia para nada el daño. He comprendido que pertenecí a un mundo que actualmente ha desaparecido", señaló. También ofreció sus "excusas, profundas y sinceras" a quienes hayan podido sufrir por su actitud.

Las reacciones de las víctimas a las disculpas

La sentencia condenó a Depardieu por agredir sexualmente a una decoradora de 54 años y a una asistente de dirección de 34 durante la filmación de "Les volets verts", película que él protagonizó. Las dos mujeres acudieron al tribunal y reaccionaron de manera distinta al comunicado del actor.

La decoradora consideró que las disculpas eran "bienvenidas" porque "llevaba tiempo esperándolas", y dijo sentirse "satisfecha". La asistente de dirección, en cambio, cuestionó su sinceridad: "Si quería excusarse de verdad, tenía que haber venido al tribunal", afirmó. Además, sostuvo que "podemos decir que un monstruo del cine francés ha caído".

La condena por las agresiones durante el rodaje

Los abogados del actor defendieron su decisión de no continuar con el proceso. "A punto de cumplir los 78 años ha preferido la vida a diez días más de proceso", señaló David-Olivier Kaminski. Su colega Delphine Meillet dijo que Depardieu no quería "revivir otro juicio" y que "ha reconocido que la pertinencia puede engendrar la ofensa".

Tras el veredicto de primera instancia, los letrados habían anunciado que apelarían la condena. Sin embargo, la semana pasada presentaron una demanda de desistimiento que dejó sin efecto el juicio previsto para este lunes en París. La pena no implica que el actor deba ingresar en prisión.

En su fallo, los jueces consideraron probado el comportamiento excesivo del intérprete con las mujeres y lo describieron como "grosero" y "bocazas", características que el propio acusado reconoció durante la vista. También señalaron que su falta de reconocimiento de los hechos y de disculpas demostraba que no había asumido la noción de consentimiento.

Los testimonios contra el actor francés

Una de las denunciantes declaró que Depardieu la sujetó con las piernas y le tocó los glúteos y los senos en un palacete donde se filmaba la película, en septiembre de 2021. Según su testimonio, durante el episodio el actor pronunció expresiones soeces. Algunos testigos respaldaron su relato, mientras que Depardieu lo negó y dijo que solo intentaba sujetarla para no caerse. Los magistrados rechazaron esa explicación.

La segunda víctima relató que el actor introdujo una mano bajo su pantalón cuando ella lo acompañaba a su camerino. Dijo que ese fue el primero de tres tocamientos y que, luego de quejarse ante sus superiores, recibió una reprimenda de Depardieu y fue apartada de sus funciones.

Otras denuncias contra Gérard Depardieu

El actor, una figura reconocida del cine francés, acumula alrededor de 20 denuncias por hechos similares. Algunas fueron cerradas por prescripción. Entre las causas pendientes se encuentra la denuncia de la actriz Charlotte Arnould, quien lo acusa de haberla violado en 2018. Depardieu está procesado en ese caso y resta definir si deberá volver a sentarse en el banquillo de los acusados.