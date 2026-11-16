El hijo de Florencia Peña se lesionó durante un partido de fútbol con amigos y contó en redes cómo se le desplazó la rótula izquierda. Tras recibir atención médica, compartió una imagen en silla de ruedas.

Juan Otero, hijo de la actriz Florencia Peña, sufrió una luxación en la rodilla izquierda mientras jugaba al fútbol con amigos. El influencer contó que una patada hizo que la rótula se desplazara y que terminó con la pierna vendada desde la rodilla hasta el tobillo.

Después de recibir atención en un centro médico, publicó una foto en la que se lo ve en silla de ruedas. Junto a la imagen, bromeó sobre el contraste entre la invitación de sus amigos y su situación: “Mis amigos ayer: ‘¿Salimos?’ / yo”.

Juan Otero explicó cómo se lesionó la rodilla

Ante las consultas de sus seguidores, Otero compartió un video para contar qué le había pasado. “Mucha gente me está preguntando qué me pasó y les quiero contar por qué estoy así”, expresó.

“Estaba jugando al fútbol. Me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula. La rodilla se me fue a la mier… Pegué un grito de la conc... de la lora, me tiré al piso y volvió a su lugar, se volvió a acomodar”.

El mensaje de Florencia Peña por los 18 años de su hijo

La lesión se conoció después de que Florencia Peña celebrara los 18 años de Juan con una publicación en redes sociales. La actriz compartió un video con distintas fotos de ambos, musicalizado con “Me haces bien”, de Jorge Drexler.

En su dedicatoria, expresó la emoción que siente al verlo crecer y destacó que es un joven alegre, auténtico, sensible, valiente y talentoso. También recordó las charlas, las risas y los abrazos que comparten, y le aseguró que estará a su lado, más allá de cuánto crezca o de la independencia que alcance.

Para cerrar, Peña le deseó que encuentre la felicidad en cada paso de su vida y le dedicó una frase afectuosa: “Volá alto que tus alas son grandes y poderosas”.