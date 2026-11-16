La obra reúne a tres excombatientes argentinos y tres británicos para reconstruir sus experiencias en la Guerra de Malvinas. Tras recorrer más de 40 ciudades, tendrá nueve funciones en Buenos Aires, en el marco del aniversario del Buenos Aires Herald.

Campo minado, la obra de teatro documental y ficción de Lola Arias sobre la Guerra de Malvinas, vuelve a la Argentina con nueve funciones en el Teatro Coliseo. La reposición forma parte de una invitación del Buenos Aires Herald por sus 150 años, junto con el British Council.

Estrenada en 2016, la pieza pone en escena a tres excombatientes argentinos y tres británicos. En un espacio que también funciona como set de filmación, los protagonistas reconstruyen episodios del conflicto y cuentan cómo siguieron sus vidas después de la guerra.

Campo minado y las historias de sus protagonistas

Entre las experiencias que presenta la obra están las de Lou Armour, capturado por tropas argentinas el 2 de abril y hoy docente de chicos con dificultades de aprendizaje, y Rubén Otero, sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano, quien encontró en la música una nueva pasión y formó una banda tributo a los Beatles.

La propuesta reúne distintas perspectivas sobre el conflicto y a antiguos enemigos para reconstruir una historia compartida. La obra también forma parte de una trayectoria de Lola Arias ligada a las memorias personales, sociales e históricas, con trabajos como Mi vida después, El año en que nací, Atlas del comunismo y Los días afuera.

Una obra que cambió con el paso del tiempo

Desde su estreno, Campo minado recorrió más de 40 ciudades y estuvo de gira durante siete años. Arias explicó que cada nueva presentación encuentra a los protagonistas en otra etapa de sus vidas: no son actores profesionales y, con el paso de una década, sus experiencias y circunstancias también cambiaron.

“Reponemos esta obra como parte de una invitación del diario Buenos Aires Herald, que cumple 150 años, junto con el British Council. Es una oportunidad increíble devolver a traer a la Argentina esta obra que fue muy fuerte.”

La directora contó que, antes de los ensayos, los veteranos argentinos y británicos no compartían un idioma: unos no hablaban español y otros no hablaban inglés. El equipo artístico ofició de traductor y mediador. Con los ensayos y las giras, entre los excombatientes se formó un vínculo de afecto y compañerismo, que también continuó fuera de las funciones, con visitas entre ambos países.

Memoria de Malvinas y un vínculo entre excombatientes

Para los protagonistas, volver sobre la guerra también implica recordar a quienes murieron. Arias señaló que Marcelo Vallejo se pone antes de cada función una remera de su amigo Sergio, caído en combate, como una forma de dedicarle la obra. Ese gesto, dijo, conecta la representación con la memoria de los ausentes.

La reposición presenta cambios respecto de la versión original: una persona ya no participa y fue reemplazada, mientras que otra aparece en video. Arias anticipó que hay otras modificaciones que se conocerán durante las funciones y definió la obra como “una obra contra la guerra y los discursos de odio”.