Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

El cruce improvisado entre Bulin 47 y Kevin Wai en Madrid se convirtió en un fenómeno viral, con millones de reproducciones y versiones creadas con inteligencia artificial. La historia llegó a una canción y un videoclip con figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Una improvisación frente a una discoteca de Madrid se transformó en un éxito global. Dame Hombro, el tema del dominicano Bulin 47 y el colombiano Kevin Wai, acumuló más de 75 millones de reproducciones en YouTube en un mes y encabezó las tendencias musicales mundiales.

El fenómeno también se expandió en TikTok, donde el baile de Bulin 47 y las distintas versiones del video multiplicaron su alcance. Pero el origen del tema no estuvo en un estudio ni en una campaña promocional: nació de un encuentro callejero y una improvisación.

El encuentro de Bulin 47 y Kevin Wai en Madrid

Meses antes de que la canción se volviera viral, Bulin 47 se presentó en la discoteca Shoko, en Madrid. Antes de entrar, se cruzó con Kevin Wai, un artista colombiano nacido en Santa Marta que suele acercarse a raperos y cantantes de música urbana con un parlante y una base musical para improvisar.

Kevin Wai acostumbra a grabar esos encuentros junto a un asistente. En sus redes ya había compartido videos con el rapero estadounidense Lil Baby y el colombiano Beéle, quienes lo felicitaron por sus freestyles. En esta ocasión, Bulin 47 respondió a la propuesta y lanzó unas rimas sobre la pista.

"Voy pa dentro, no ando en paquete ni en falacia, ahí adentro voy a causar una desgracia. No ando en película, tu ya me conoces, soy Bulin 47".

El intercambio duró cerca de un minuto y tuvo como protagonista el particular baile del dominicano, que movía el hombro izquierdo mientras improvisaba. Al final del video, pidió: "¡Una bulla para el loco!", en referencia a Kevin Wai, que continuaba rapeando.

El video viral y la explosión en redes sociales

Kevin Wai celebró que un artista conocido se hubiera sumado a su improvisación, aunque se molestó al notar que su amigo lo había filmado de espaldas y su rostro no aparecía. De todos modos, publicó el video y la respuesta fue inmediata.

El nombre verdadero de Bulin 47 es Hancel Teodoro Vargas Reynoso. El artista contó que al principio pensó que el joven había pagado bots para inflar las reproducciones de la publicación en Instagram. El video llegó a superar los 162 millones de visualizaciones, y Bulin 47 le pidió a Kevin Wai que lo compartiera como colaboración.

La viralización creció cuando usuarios empezaron a editar el video con inteligencia artificial y reemplazaron la imagen de Bulin 47 por la de políticos, futbolistas y actores. El dominicano ya conocía el impacto de las redes: años atrás había ganado popularidad en su país gracias a un video en el que improvisaba rimas humorísticas en la barbería donde trabajaba.

De la improvisación a la canción Dame Hombro

Al advertir el alcance del video, Bulin 47 adquirió los derechos de la pista que Kevin Wai había encontrado en YouTube. Luego incorporó el estribillo "Dame hombro, ay, ay, ay, Dame hombro ma, ay, ay, ay" y convocó al colombiano para grabar la canción en un estudio de Madrid.

El videoclip también aprovechó el efecto de los cambios de imagen con inteligencia artificial: entre sus escenas aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo bailando Dame Hombro. La producción reunió a los artistas con su equipo de trabajo y amigos.

En entrevistas, Bulin 47 atribuyó el éxito al trabajo y al apoyo de quienes compartieron el tema. "Todo lo que me está pasando hoy en día yo lo predije. Dame hombro se pegó mundial porque lo trabajé. Y la canción, gracias a papá Dios, tuvo un golpe mundial. El 90% es gracias a la gente", afirmó.

También negó que la relación con Kevin Wai se hubiera quebrado y reconoció su aporte como intérprete y autor. "El chamaquito es bueno... Dios le dio la oportunidad de juntarse con el loco. Porque yo lo podría haber grabado solo, pero le di su reconocimiento", expresó.

Así, lo que empezó como una improvisación callejera se convirtió en una canción viral y en un paso de baile replicado en todo el mundo. La historia de Bulin 47 y Kevin Wai muestra cómo el carisma, el ritmo y la circulación en redes pueden llevar un encuentro casual hasta las tendencias globales.