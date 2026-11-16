Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

Elizabeth Vernaci y Mike Amigorena se quedaron con las medallas dorada y plateada en la gala de beneficios. Campi recibió el delantal negro y deberá enfrentar la próxima instancia de eliminación.

La séptima semana de MasterChef Celebrity Argentina avanzó este domingo 15 de noviembre con una gala de beneficios que reunió a nueve participantes. La prueba dejó dos medallas, seis pases a la siguiente ronda y un delantal negro.

Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Sebastián Presta, Campi, Elizabeth Vernaci, Grego Rosello, Nazareno Casero y Mike Amigorena tuvieron que preparar un pollo deshuesado y relleno, acompañado por una guarnición, con una dificultad extra.

La prueba sorpresa del pollo relleno

Antes de cocinar, los participantes observaron nueve campanas dispuestas sobre un mostrador. Debajo de cada una había un ingrediente, que el jurado fue mostrando para que los concursantes lo memorizaran.

Durante la prueba, los cocineros fueron convocados al azar para elegir una campana y debieron incorporar a su preparación el ingrediente que les tocara.

Elizabeth Vernaci y Mike Amigorena ganaron las medallas

Al final de la gala, Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki, pastelera y cocinera profesional que reemplazó a Damián Betular, eligieron a Elizabeth Vernaci y Mike Amigorena como los mejores de la noche.

Vernaci recibió la medalla dorada y Amigorena, la plateada. Para la conductora fue su segunda medalla de oro consecutiva, mientras que el actor obtuvo la primera. Ambos consiguieron una ventaja para la cuarta semana de competición.

Campi recibió el delantal negro

Campi y Nazareno Casero quedaron entre los participantes con peor desempeño. El jurado resolvió que Campi recibiera el delantal negro, que lo envía al domingo de eliminación, mientras que Casero logró subir al balcón.