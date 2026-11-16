El periodista cuestionó el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que, si no hay cambios, la gestión podría terminar con más personas pobres que las registradas al asumir. El INDEC informó que la pobreza llegó al 32,3% en el primer semestre de 2026.

El periodista Rolando Graña cuestionó el modelo económico de Javier Milei y advirtió que, si el Gobierno no modifica el rumbo, podría concluir su gestión con más personas en situación de pobreza que las que había al asumir.

“El Presidente, que se jacta de haber sacado 13 millones de personas de la pobreza, va camino, si no cambia el modelo económico, al año que viene recibir, o mejor dicho, dejar más pobres que los que recibió de Alberto Fernández”, sostuvo durante su editorial de este domingo en el programa GPS.

La pobreza y los datos del INDEC

Graña puso en duda los resultados que exhibe la gestión libertaria y planteó que todavía debe medirse en las cifras oficiales el impacto de la recesión. “La pobreza sigue subiendo y se esperan las comprobaciones tanto de la recesión económica como del aumento de la pobreza en las cifras oficiales”, señaló.

El último informe del INDEC, correspondiente al primer semestre de 2026, ubicó la pobreza en 32,3%. La cifra representa un aumento frente al 28,2% registrado en el segundo semestre de 2025. Por otra parte, la afirmación presidencial de que su gestión sacó a 13 millones de personas de la pobreza fue cuestionada por Chequeado, que calificó el cálculo como engañoso por la metodología empleada para establecer la comparación.

El cruce entre Javier Milei y el papa León XIV

En el tramo final de su editorial, Graña vinculó la discusión sobre la situación argentina con la repercusión internacional de la visita del papa León XIV. “El modelo Milei no está dando los frutos que él, canchereando, había dicho que iban a dar”, afirmó.

El periodista también aludió a la atención que, según señaló, distintos medios internacionales prestaron al intercambio entre el Presidente y el Pontífice. “Y también vieron al Papa discutir con Milei. Y discutir con Milei, para el papa León XIV, también es discutir con Donald Trump”, concluyó, en referencia a las diferencias del Papa con el mandatario estadounidense, aliado político de Milei.