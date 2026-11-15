A 25 años de su trabajo con Bandana, la entrenadora vocal participa en la grabación del primer disco de Chapeaux y prepara a sus cinco integrantes para debutar en el Movistar Arena, el 21 de enero de 2027.

En 2001, Bandana se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la música pop argentina. A 25 años de aquel éxito surgido de la primera edición de Popstars, Magalí Bachor, quien participó en la formación y el entrenamiento vocal del grupo, trabaja con Chapeaux, una nueva banda de cinco jóvenes que busca abrirse camino en la industria.

Bachor se incorporó al proyecto cuando todavía quedaban ocho finalistas. Desde hace un mes acompaña a las integrantes en la grabación de su primer disco, que tendrá 16 canciones, y en el ensamble de sus voces. También las prepara para su debut en el Movistar Arena, previsto para el 21 de enero de 2027.

Magalí Bachor y el desafío de formar a Chapeaux

Juana, Maga, Kala, Mia y Adol fueron elegidas entre miles de aspirantes, tras participar en el programa conducido por Nicolás Vázquez. Aunque Bachor no intervino en la selección ni siguió de cerca toda la competencia, pudo conocer y trabajar con las candidatas antes de que se definiera la formación.

"No sabía con qué me iba a encontrar, porque no estuve ahí ni formé parte, pero realmente han hecho una muy buena selección. Obviamente hay que darles tiempo, porque están aprendiendo. Es todo parte del proceso", explicó.

La entrenadora destacó la dedicación de las jóvenes, que tienen entre 18 y 20 años, y la disposición para trabajar bajo presión. "Me sorprendió lo laburadoras que son, porque tienen entre 18 y 20 años. Yo soy una máquina de darle para adelante. Hasta que no sale no lo dejo. Soy exigente, les di duro. Y ellas se la re bancaron. Para mí eso es un regalazo. No todo el mundo se banca la presión", señaló.

El debut de Chapeaux y su primer disco

El calendario impone un desafío: las cinco cantantes cuentan con unos meses para afianzarse como grupo antes de presentarse ante el público del Movistar Arena. "Si ya venían exigidas, ahora entré yo a exigir el triple. Por eso hay que darles este tiempito para que se vayan acomodando. Creo que van a llegar bien con la alegría que tienen, todo el entusiasmo y las ganas", afirmó Bachor.

Mientras avanzan con la grabación de su álbum, Chapeaux ya presentó Me Provoca, su primera canción, acompañada por un videoclip. Por el origen del grupo, surgido de un casting, sus integrantes todavía no participan en la composición, aunque pueden experimentar durante las sesiones de estudio.

"En ese momento tienen la libertad de hacer un montón de cosas. Ahí también estoy yo para enseñarles. Mientras tengan buena madera, el resto se aprende", sostuvo Bachor.

Qué cambió desde Bandana hasta la actualidad

Para Bachor, comparar a Chapeaux con Bandana en los mismos términos no permite entender cuánto se transformaron la música y sus formas de consumo. "Veinticinco años después es otro mundo, literal. Yo soy de la generación que quedó en el medio: viví un mundo y ahora estoy viviendo el segundo", reflexionó.

También observó diferencias en la preparación de las nuevas artistas y en el acceso a referencias musicales. "Ahora, aún sin tener una educación formal en música, vienen con un montón de data. Aprenden por imitación y tienen una apertura que me sorprende", expresó. Aunque varias nunca habían entrado a un estudio, según contó, al escucharlas podía parecer que habían estudiado canto o que tenían músicos en la familia.

La imagen también cambió. Bachor recordó la preparación de las participantes actuales para presentarse en el programa y la comparó con la de las aspirantes de 2001: "A mí me mataba ver el tema de los looks y cómo se producían para el programa. Eso no existía en 2001. No había tanta información".

Las claves para que una banda pop funcione

Más allá de las diferencias entre épocas, Bachor considera que hay aspectos que siguen siendo determinantes al elegir y formar a un grupo. Uno de ellos es el magnetismo individual: "Para mí siempre hay cosas que son para prestar atención, como el hecho de que a una persona no le puedas sacar los ojos de encima. Más allá de cualquier cuestión técnica, si alguien logra que dirijas su atención hacia lo que está haciendo, hay que tenerlo en cuenta", explicó.

En una banda, sin embargo, también importa que las voces se complementen y que cada integrante aporte una identidad propia. Bachor recordó los rasgos vocales de algunas integrantes de Bandana: "Lourdes Fernández tiene una voz súper potente. Lo mismo Ivonne, que mirá dónde está ahora (integra la banda La Delio Valdez). Lisa era la que rapeaba y marcaba el ritmo. Esas cosas características de cada una son importantes".

La tarea consiste en encontrar cómo combinar esas diferencias para construir un sonido común. "Lo importante es entender qué es lo que vas a dibujar con esos colores. Qué hacés con esas voces. Eso es fundamental", concluyó.