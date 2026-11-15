PH, podemos hablar fue lo más visto del sábado, mientras La noche de Mirtha promedió 2,4 puntos en su nuevo horario. Todo sigue igual, el programa de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, debutó con 3,9 puntos y lideró en El Trece.

La televisión abierta tuvo varios cambios de horario y estrenos el sábado 14 de noviembre. PH, podemos hablar, por Telefe, volvió a ser lo más visto del día: la primera parte promedió 8,2 puntos y la segunda, 6,9. El ciclo perdió tres décimas respecto de la semana anterior.

La emisión llegó dos semanas después del tenso cruce entre China Ansa y Santiago Maratea, ocurrido en el programa del 31 de octubre. En esta ocasión, Andy Kusnetzoff recibió al cantante Valentino Merlo, la periodista Rocío Robles, la ex Gran Hermano Daniela Celis, el humorista Campi y Hernán Coronel, de Mala Fama.

La noche de Mirtha cambió de horario y midió 2,4 puntos

El Trece trasladó La noche de Mirtha de las 21.30 a las 22.30, con la intención de reducir la competencia directa con PH. Sin embargo, el ciclo conducido por Juana Viale promedió 2,4 puntos y quedó quinto entre los programas del canal.

La mesa estuvo integrada por el abogado y periodista Hugo Alconada Mon, la actriz y conductora Laurita Fernández, el periodista Nacho Girón y el economista Santiago Bulat. Viale reemplaza a su abuela, Mirtha Legrand, desde hace más de dos meses.

Todo sigue igual debutó con 3,9 puntos en El Trece

En el horario de las 21.30 se estrenó Todo sigue igual, el ciclo de humor encabezado por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner. El programa promedió 3,9 puntos, fue lo más visto de El Trece y entró en el Top Five del día, donde compartió el quinto puesto con Los Simpson.

El podio de la jornada se completó con Tierras, el ciclo gastronómico de Germán Martitegui, que alcanzó los 4,6 puntos. También quedó entre los cinco programas más vistos Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda, que ahora se emite de lunes a domingo y promedió 4 puntos.

Rating por canal: Telefe quedó primero y América mantuvo el tercer puesto

En América, el programa más visto fue Secretos verdaderos, con 1,6 puntos de promedio. En El Nueve lideró Implacables, con 1,1. Net encabezó su jornada con Cine Club y la película Juegos de asesinos, que registraron 0,4 puntos, mientras que en Canal 7 se impuso La noche de los museos, con 0,5. Alpha TV, anteriormente conocida como Bravo, tuvo su pico con la película El desquite, que obtuvo 0,1.

En la medición general por canales, Telefe lideró con 4,5 puntos y El Trece quedó segundo, con 3,4. América conservó el tercer lugar, con 1,3, seguido por El Nueve, con 0,7; Net, con 0,3; Canal 7, con 0,2; y Alpha TV, que cerró con 0.

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