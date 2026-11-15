Los referentes de la bachata presentaron en el estadio José Amalfitani su gira conjunta y combinaron canciones nuevas, éxitos de sus carreras y una amistosa pulseada para conquistar al público.

Romeo Santos y Prince Royce compartieron escenario en la Argentina con el Mejor Tarde Que Nunca Tour, la gira que acompaña el lanzamiento de Better Late Than Never, su primer álbum de estudio juntos. Tras presentarse en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la dupla cerró su recorrido por el país en el estadio José Amalfitani, ante el público porteño.

El show del sábado 14 de noviembre reunió temas del proyecto compartido y canciones emblemáticas de sus trayectorias. Hubo clásicos de Aventura, baladas, reggaetón, baile y mucha interacción con los fanáticos, además de una competencia amistosa entre los músicos para ver quién lograba encender más a la gente.

Romeo Santos y Prince Royce abrieron el show en Vélez

Poco después de las 21.30, se apagaron las luces y los celulares iluminaron el campo. Entre gritos, aparecieron ambos artistas vestidos de negro y con lentes de sol para abrir la noche con BLTN, una de las canciones de su disco en conjunto. Santos ocupó el sector izquierdo del escenario y Royce, el derecho.

Luego, Romeo interpretó La Diabla, uno de los temas más esperados, y Prince Royce tomó la posta antes de que los dos se reunieran para cantar Celeste. Desde el inicio, el estadio se convirtió en una pista: hubo parejas que llegaron juntas, desconocidos que compartieron pasos y un público dispuesto a “dejar el estrés y los problemas afuera”, como pidió Santos.

Bachata, seducción y clásicos para cantar en Vélez

Aunque el espectáculo lleva los nombres de los dos artistas, Romeo se adueñó rápidamente del escenario. En sus primeras cinco canciones desplegó besos al público, movimientos provocadores y gestos de seducción. El llamado Rey de la Bachata recibió los gritos más eufóricos, mientras que Royce aportó un perfil más romántico, con picardía sutil y una impronta pop.

La primera parte fue una sucesión de clásicos y coros multitudinarios. Las menciones a “Buenos Aires” y “Argentina” se repitieron, al igual que la pregunta de Romeo: “¿Dónde están las mujeres solteras?”. También hubo arengas para los hombres, aunque las convocatorias apuntaron principalmente a las fanáticas.

Para el segundo tramo, los músicos cambiaron de vestuario y llevaron el show hacia un clima más romántico. Santos apareció con un chaleco blanco y Royce, con campera y pantalón de jean. El repertorio incluyó Dardos, Incondicional e Imitadora.

Una competencia amistosa y el giro hacia el reggaetón

Uno de los momentos más distendidos llegó cuando invitaron a dos hombres del público a subir al escenario para competir por quién cantaba y bailaba mejor. La participación provocó risas y dio paso a otro desafío, esta vez entre los propios artistas: Romeo sostuvo que el sector de su lado estaba más encendido y retó a Royce a demostrar lo contrario.

El intercambio se convirtió en una pulseada de canciones y provocaciones. La pausa romántica duró poco: Royce arrancó la parte más bailable con Sensualidad, mientras Santos respondió con Ella quiere beber, Khe y otros temas de ritmo urbano. El clavo, de Royce, puso el broche a la competencia y mantuvo al estadio en movimiento.

Después de conversar con los fanáticos, los músicos brindaron con un trago que, según contaron, habían llevado desde República Dominicana. Con una damajuana sobre el escenario, levantaron sus vasos por los seguidores de Paraguay, cuyas banderas se veían entre las butacas, y también por Brasil y Argentina. El “¡chin chin!” recibió una ovación y dio paso a Noche de sexo.

Aventura y el cierre de la noche en el estadio José Amalfitani

La sección dedicada a Aventura, la banda que Santos lideró hasta 2011 y que lo llevó a la fama internacional, fue uno de los puntos más celebrados. Los clásicos elevaron la energía del público y Mi Santa se destacó entre los temas que más fuerte se cantaron.

Hacia el final, Romeo recordó una visita anterior a la Argentina y pidió disculpas por aquella presentación en la que se había quedado sin voz. La definió como un momento muy triste y aprovechó para desearles salud a los presentes. También compartió una reflexión: “no es lo mismo estar vivo que vivir”.

El cierre fue con Lokita por mí, uno de los lanzamientos recientes del proyecto conjunto, que varias fanáticas grabaron con el celular en modo selfie. La canción se volvió viral en TikTok. Y para quienes se preguntaban si Romeo Santos canta así en vivo, la respuesta quedó sobre el escenario: no hubo truco, fue su voz.