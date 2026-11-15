Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 4 min de lectura

La cartelera porteña ofrece comedias, dramas y clásicos con entradas desde $20.000. Estas propuestas permiten disfrutar del teatro por menos de los $80.000 que puede costar ir a la cancha.

La cartelera teatral de la ciudad de Buenos Aires reúne comedias con figuras reconocidas, clásicos, dramas y producciones independientes. Entre las alternativas hay entradas desde $20.000, por debajo de los $80.000 que puede costar asistir a un partido de fútbol.

Desde la avenida Corrientes hasta las salas independientes de Chacarita y Almagro, estas obras ofrecen distintas historias, estilos y precios. La selección incluye funciones en teatros públicos y privados.

Comedias con figuras en la avenida Corrientes

Guillermo Francella protagoniza una adaptación de la novela de Jerzy Kosinski, dirigida por Marcos Carnevale. La obra sigue a Chance Gardiner, un hombre que pasó buena parte de su vida cuidando un jardín y mirando televisión, aislado del mundo exterior. Cuando debe abandonar su hogar, sus comentarios sencillos sobre las plantas y las estaciones son interpretados como reflexiones sobre la sociedad y la política. El elenco también incluye a Andrea Frigerio y Martín Seefeld, entre otros.

La puesta se presenta en el Teatro Metropolitan, avenida Corrientes 1343, de jueves a domingos. Las entradas cuestan desde $50.000.

Moria Casán y Jorge Marrale encabezan una comedia dirigida por Nelson Valente, con secretos familiares y conflictos de pareja. Jade, una diseñadora exitosa, decide contarle a su marido una verdad que mantuvo oculta durante tres décadas. La llegada de su hija con su nuevo novio complica aún más la situación. También actúan Paula Kohan y Ariel Pérez De María.

La obra se presenta en el Teatro Metropolitan, avenida Corrientes 1343, de miércoles a domingos. Las localidades parten de $65.000.

Historias familiares y humor en la cartelera porteña

Verónica Llinás comparte elenco con Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez en esta comedia familiar, que dirige junto a Peto Menahem. La trama transcurre durante una celebración navideña que se convierte en una sucesión de discusiones, secretos y situaciones absurdas. Tras tres años distanciada, la hija menor vuelve de Londres para pasar las fiestas y presentar a su novia.

Las funciones son de jueves a domingos en el Teatro Premier, avenida Corrientes 1565. Las entradas cuestan desde $75.000.

En El Galpón de Guevara, cuatro empleados de oficina repiten tareas mecánicas entre papeles, máquinas y objetos de otra época. La comedia física, dirigida por Constanza Feldman, combina teatro, danza y música en vivo para retratar la monotonía laboral antes de la digitalización.

La obra se presenta los miércoles a las 20.30 en Guevara 326, Chacarita. Las localidades parten de $28.000.

Teatro independiente en Almagro y Chacarita

En La Pilarcita, Selva y su pareja, Horacio, llegan desde Buenos Aires a un pueblo de Corrientes en busca de un milagro. Se alojan en un hotel atendido por Celina, mientras Celeste, una adolescente que prepara su traje para los carnavales, se involucra en el pedido de los visitantes. Escrita y dirigida por María Marull, la comedia aborda la fe, los deseos y los vínculos a partir de una tradición popular: para pedirle un milagro a La Pilarcita, primero hay que ofrecerle una muñeca.

Las funciones son los viernes a las 20 y a las 22 en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, Almagro. Las entradas cuestan desde $20.000.

Una carreta cruza la pampa argentina del siglo XIX en busca de los restos de un supuesto pterodáctilo bovino, una vaca voladora que habría vivido millones de años atrás. En el camino aparecen indígenas, maestras perdidas, militares de fortín y animales que hablan.

Escrita y dirigida por Andrés Binetti, la comedia combina humor absurdo y una mirada crítica sobre la historia y la identidad nacional. Con ocho actores, propone una suerte de película de carretera criolla. Se presenta los viernes a las 20 en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, Almagro. Las entradas parten de $24.000.

Clásicos y tradición gauchesca en los teatros públicos

El Teatro Presidente Alvear presenta uno de los grandes clásicos del siglo XX: la obra de Samuel Beckett protagonizada por Vladimir y Estragón, dos hombres que esperan a un personaje llamado Godot. Mientras transcurre el tiempo, conversan, discuten y se preguntan por la existencia, la esperanza y el sentido de la vida.

La puesta está dirigida por Helena Pimenta y cuenta con Daniel Aráoz, Osvaldo Santoro y Luis Ziembrowski. Hay funciones de miércoles a sábados a las 20 y los domingos a las 19 en avenida Corrientes 1659. Las entradas cuestan desde $23.000.

La leyenda de Santos Vega, figura de la tradición gauchesca que se enfrenta al diablo, vuelve a escena en una producción del Teatro Nacional Cervantes. Basada en la obra de Luis Bayón Herrera, la puesta está dirigida por Daniel Casablanca y reúne actores, músicos y bailarines en una propuesta que combina actuación, música y danza.