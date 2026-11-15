La inteligencia artificial generativa permite producir historias con equipos y presupuestos reducidos, aunque las decisiones creativas siguen en manos de las personas. Más de 15.000 películas con IA ya están documentadas y crecen los festivales dedicados a esta forma de creación.

En 1896, los hermanos Auguste y Louis Lumière filmaron la llegada de un tren a la estación de La Ciotat, en Francia. La secuencia duraba menos de un minuto: una locomotora se acercaba, frenaba y dejaba bajar a sus pasajeros. Cuando las imágenes se proyectaron en una cafetería, algunos espectadores se retiraron asustados al ver el tren avanzar hacia ellos. La escena causó miedo y desconcierto frente a una novedad que parecía increíble.

Más de un siglo después, el cine vuelve a encontrarse ante una tecnología que despierta fascinación, incertidumbre y temor: la inteligencia artificial. Durante décadas, hacer una película requirió equipos técnicos, locaciones, actores, cámaras, vestuario y presupuestos capaces de sostener meses de trabajo.

Cómo la inteligencia artificial transforma la producción audiovisual

Hoy, una computadora y una instrucción escrita pueden ser el punto de partida de una película. La inteligencia artificial generativa se incorpora al mundo audiovisual y abre la posibilidad de contar historias sin los grandes presupuestos de una producción tradicional. Sin embargo, esto no significa que una máquina haga cine por su cuenta: las personas siguen escribiendo, dirigiendo y tomando decisiones, aunque ahora pueden crear personajes, escenarios, voces, movimientos y escenas con equipos más reducidos.

De acuerdo con AI Film Index, una base internacional especializada, ya hay más de 15.000 películas realizadas con inteligencia artificial documentadas y cientos de festivales dedicados a esta forma de creación. La ficción hecha con IA dejó de ser una curiosidad de Internet y empieza a ganar espacio en la industria, mientras productoras de cine, series y publicidad exploran nuevas maneras de contar historias.

Dreams of Violets, un largometraje generado con IA en Tribeca

Uno de los casos internacionales que muestra el alcance de esta tecnología es Dreams of Violets (Sueños de Violetas), del realizador iraní Ash Koosha. La película, de 75 minutos, se estrenó en junio de 2026 en el Festival de Tribeca y se convirtió en el primer largometraje narrativo de acción real generado íntegramente con IA en integrar la programación de un gran festival.

La producción recrea acontecimientos vinculados con la represión de manifestantes en Irán. No tuvo rodaje convencional ni utilizó cámaras o actores: los personajes y escenarios se generaron digitalmente. Koosha desarrolló el proyecto durante aproximadamente tres meses y declaró haber gastado unos 2.000 dólares, equivalentes a unos 3.096.500 pesos argentinos, en herramientas y servicios tecnológicos.

El bajo presupuesto, sin embargo, no significa que la película se haya creado con una sola instrucción. El director escribió el guion, planificó las secuencias, definió la puesta en escena y trabajó en el montaje, la música y el sonido.

Producciones que combinan inteligencia artificial y rodaje tradicional

Otro ejemplo es Ancestra, el cortometraje de Eliza McNitt, producido junto a Darren Aronofsky y Google DeepMind. La obra combinó imágenes generadas con inteligencia artificial y rodaje tradicional. En este caso, la tecnología se integró a una producción que contó con más de 200 colaboradores, en lugar de reemplazar al equipo.

En Argentina, Purga Studio, una productora especializada en publicidad con inteligencia artificial que ahora también apuesta por la ficción, obtuvo esta semana el primer puesto en el Festival de Cine Global de Higgsfield con Listen to MEH, su primer cortometraje.

Un cortometraje argentino hecho en seis días

La historia transcurre en la pampa y sigue la tranquila rutina de un gaucho, interrumpida una y otra vez por una oveja que no deja de subirse al tejado de su casa. El proyecto fue elegido entre más de 67.000 iniciativas de 176 países y recibió un premio de 500.000 dólares. Para el estudio, que hasta entonces trabajaba principalmente en publicidad, el reconocimiento abrió una nueva etapa dedicada a la ficción.

El corto dura cinco minutos y medio y se realizó entre cuatro personas, con una inversión de 4.000 dólares y apenas seis días de trabajo. Bautista Vidal, director creativo ejecutivo del proyecto, explicó que el equipo decidió explorar la ficción después de advertir un salto importante en las herramientas disponibles.

Hace cuatro meses, la inteligencia artificial dio un salto muy grande en el craft: todas esas decisiones humanas que se toman para realizar una pieza, desde la búsqueda de encuadres y los movimientos de cámara hasta la dirección actoral de los personajes.

Vidal señaló que la mejora en la calidad de las imágenes y los videos, junto con la posibilidad de ejercer control humano sobre el proceso, les permitió confiar en que podían desarrollar una historia de ficción.

El debate por el trabajo y los derechos de autor

La posibilidad de generar imágenes, voces y personajes también reaviva el debate sobre el trabajo de actores, guionistas, directores y técnicos. Qué tareas van a cambiar, cuáles podrían desaparecer y quién tiene los derechos sobre una imagen o una voz creada a partir de material ajeno son preguntas que todavía no tienen respuestas definitivas. La industria busca establecer reglas para una tecnología que avanza con rapidez.

En ese contexto, Lucas Jinkis, productor de Zeppelin Studio —responsable de producciones como Nahir Galarza, Barreda y Jack El Destripador—, lanzó SnackPlay, una plataforma de películas y series realizadas íntegramente con inteligencia artificial. Jinkis sostuvo que "la tecnología puede cambiar la manera de producir, pero no cambia la razón por la que vemos una obra. Nosotros seguimos viendo historias para emocionarnos, no importa cómo se producen".

El productor también afirmó: "la inteligencia artificial no cuenta una historia. El que cuenta la historia es la persona real que está detrás, dándole órdenes al programa".