El actor protagoniza Gordon, un thriller político inspirado en hechos reales que recorre el ascenso de un criminal ligado a estructuras represivas. La producción se estrena el 18 de noviembre en Netflix.

Rodrigo de la Serna se pone en la piel de Aníbal Gordon en Gordon, una serie que explora la transformación de un delincuente común en operador de estructuras represivas durante los años setenta. El thriller político, que combina policial y drama histórico, llega a Netflix el 18 de noviembre.

Inspirada en hechos reales y basada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy, la producción sigue a un hombre sin escrúpulos que encuentra en la violencia una vía de ascenso. La historia, según explicó De la Serna, también muestra cómo ese personaje gana terreno a medida que el estado de derecho se debilita.

Rodrigo de la Serna y la construcción de Aníbal Gordon

El actor definió al Gordon de la serie como un psicópata de gran profundidad, cuya facilidad para ejercer violencia crece con el avance de la trama. Durante el rodaje, el personaje terminó de tomar forma en el set, en un trabajo junto a los directores Pablo Trapero, también showrunner, y Pablo Fendrik.

“¡Es un diablo este tipo! Al pasar las horas en el set aparecen cosas, novedades y uno las pone en juego. Que luego ves y decís: A la mierda, es el personaje más oscuro que jamás interpreté”.

De la Serna reconoció que la historia puede resultar perturbadora por los hechos que aborda y por su cercanía con la memoria colectiva. “No creo. Lo que pasa es que no puede no incomodar esta historia. Si no incomoda... Son momentos muy trágicos de la historia de nuestro país”, expresó. También sostuvo que la crudeza es necesaria siempre que no se convierta en morbo.

La serie recorre la historia argentina entre 1955 y 1976

La ficción abarca el período comprendido entre 1955, año del bombardeo de la Plaza de Mayo, y 1976. Para De la Serna, se trata de un tramo histórico poco explorado por la cinematografía argentina. El actor contó que conoció a Trapero cuando el proyecto ya estaba en marcha y destacó el trabajo del director y la colaboración con Fendrik.

El rigor histórico, señaló, suma una responsabilidad al trabajo artístico y puede abrir diferencias sobre cómo narrar ese pasado. “Intentando no sesgar demasiado las miradas, cada uno tiene su posición. Yo tengo la mía muy clara. Y a veces va en contra de la narrativa hegemónica o de lo que otro compañero piensa”, dijo. Pese a esas tensiones, describió la experiencia como una comunión artística y técnica.

Un personaje marcado por la violencia y el poder

De la Serna, que despegó como actor a los 12 años y trabaja de manera continua desde los 21, recordó que escuchaba hablar de Gordon por radio, en relación con el secuestro de Guillermo Patricio Kelly. También mencionó que el personaje siguió operando durante el gobierno de Alfonsín y aludió a la llamada “mano de obra desocupada”.

La serie fue producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik, de Preludio Producciones, y cuenta con guion de Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero. Para componer al protagonista, De la Serna trabajó una personalidad atravesada por el narcisismo y la falta de límites morales, además de utilizar técnicas de envejecimiento en la piel y prótesis de bigote, patillas y peluca.

“Nos dimos cuenta de que tenía que ser un psicópata. Lo biográfico queda muy corrido. No tengo idea cómo pensaba el verdadero Aníbal Gordon”.

El actor describió la evolución del personaje como el derrumbe de una máscara social: Gordon empieza a comprender que puede ejercer la violencia y mostrar su verdadera vocación. “Cuando empieza a entender que las reglas cambiaron, que puede ejercer su violencia y ser quien definitivamente es, que su vocación es el mal, la tortura, prueba la sangre y le gusta”, afirmó.