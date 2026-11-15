Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

The Night Arezou Disappeared, del iraní Arian Vazirdaftari, obtuvo el premio a Mejor Largometraje y también reconoció a su director. La edición reunió a 75 mil espectadores en cerca de 500 funciones.

The Night Arezou Disappeared, del director iraní Arian Vazirdaftari, fue la gran ganadora de la 41.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: se llevó el premio a Mejor Largometraje de la Competencia Internacional y el galardón a Mejor Dirección. La película sigue la búsqueda de una adolescente desaparecida durante el levantamiento Mujer, Vida, Libertad, en una noche atravesada por la confusión entre realidad, temores y recuerdos.

El Premio Especial del Jurado fue para A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr. Andrew Scott ganó como Mejor Interpretación Masculina por Elsinore, de Simon Stone, mientras que Grace Passô obtuvo el premio a Mejor Interpretación Femenina por A Professora de Francês. El reconocimiento a Mejor Guion quedó en manos de Muriel d'Ansembourg por Truly Naked.

El público eligió Elsinore como mejor largometraje de la competencia internacional. En cambio, Ink, de Danny Boyle, una de las producciones más destacadas de la Competencia Oficial, no obtuvo premios.

Los premios de las competencias Argentina y Latinoamericana

En la Competencia Argentina, el premio a Mejor Largometraje fue para Cebar, Frenar, Llorar, de Gerardo Tassan. La película cuenta la historia de un empleado de seguros que investiga una muerte absurda y debe probar que se trató de un fraude para conservar su trabajo. Gustavo Postiglione recibió el premio a Mejor Dirección por Chejov en Rosario, una comedia melancólica sobre un director de teatro que atraviesa un momento de desborde mientras ensaya textos clásicos del autor junto a dos actrices.

En la Competencia Latinoamericana, el premio a Mejor Largometraje fue para El Pez que Fuma, de Luis Fernández. El Tormento, de Mariano Cócolo, ganó en la sección En Tránsito / Work in Progress.

Entre los cortometrajes internacionales, el premio fue para Dernier Printemps, de Mathilde Bédouet. Faces, de Andrés Molano, ganó en la categoría latinoamericana y Teatro in Inglish, de Marina Ilari, en la argentina.

Menciones especiales y premios no oficiales del festival

El jurado otorgó una mención especial a Marietta Subong por 2 Valid Ids, de Ma-an L. Asuncion-Dagñalan, en la competencia internacional de largometrajes. En cortos internacionales, la distinción fue para PLEASE, de Anna Mantzaris. La Competencia Latinoamericana de Largometrajes tuvo dos menciones: una para Narciso, de Marcelo Martinessi, y otra para Paulina García por Amor es el monstruo, de Neto Villalobos Brenes.

En la categoría de cortos latinoamericanos, la mención correspondió a Carrinho, de Oriol Barberá. En la Competencia Argentina fueron distinguidas Natalia Santiago por Todavía no es Mañana y El agua nunca es mala, de Victoria Meza. La mención de En Tránsito fue para Cotillón París, de Adriano Salgado.

Entre los premios no oficiales, SIGNIS reconoció a Children Untold, de Miwa Nishikawa, como mejor película de la Competencia Oficial Internacional. FIPRESCI eligió A Professora de Francês en esa misma categoría. La Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina premió a Cebar, Frenar, Llorar como mejor película argentina de todas las competencias y otorgó una mención especial a Fuego amigo, de Alejandro Magnone.

El premio La Mujer y el Cine, destinado a la mejor película de una directora argentina, fue para Perfume, de Lucía Ruiz y Andrea Testa. Además, Emilio Kauderer, Natalia Oreiro y Alejandro Agresti recibieron los Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria.

Asistencia, anuncios del INCAA y película de cierre

Durante el festival, el INCAA anunció el relanzamiento del portal de Argentina Film Commission y la firma de un convenio con el Archivo General de la Nación para crear una nueva sede de la Cinemateca. Su presidente, Carlos Pirovano, afirmó:

“Esta edición nos permitió ver cómo el legado de quienes construyeron nuestra cinematografía se encuentra con el talento, la energía y las nuevas miradas de las generaciones que vienen”.

La organización informó un aumento de público frente a la edición anterior: 75 mil espectadores compraron entradas para cerca de 500 funciones, con una programación de 235 títulos de 52 países. Después de la ceremonia de premiación se proyectó la película de clausura, Borges y yo, de Marc Turtletaub.