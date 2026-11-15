Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 2:19 a. m. · 1 min de lectura

Marcelo Tinelli trabaja en la preproducción de su certamen, aunque todavía no confirmó en qué canal se emitirá. Santiago del Moro, en tanto, tiene previsto conducir Bailando con las Estrellas por Telefe.

Marcelo Tinelli y Santiago del Moro podrían competir con dos versiones de Bailando en 2027. Tinelli trabaja en la preproducción de su histórico certamen, pero todavía no anunció por qué canal se emitirá.

El conductor adelantó que el proyecto combinará televisión, streaming y contenidos digitales. La propuesta, por ahora, no tiene una señal confirmada.

El proyecto de Santiago del Moro

Del Moro, en cambio, tiene previsto conducir Bailando con las Estrellas por Telefe en 2027.

Si ambos proyectos se concretan, podrían abrir una competencia por el rating con dos formatos de baile en la televisión argentina.