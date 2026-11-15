La ex Gran Hermano relató el momento que vivió durante la grabación de PH, Podemos Hablar, cuando le preguntaron por Thiago Medina. Explicó que había pedido no hablar del tema por respeto a sus hijas y que la producción le pidió disculpas.

Daniela Celis contó el incómodo momento que atravesó durante la grabación de PH, Podemos Hablar. En una entrevista en LAM, la ex Gran Hermano reveló que una pregunta sobre Thiago Medina la tomó por sorpresa, pese a que había pedido no abordar ese tema.

“Fue raro la situación, fue una situación rara pero pasó”, dijo Celis. También remarcó que, durante sus cuatro años en los medios, era la primera vez que solicitaba dejar un asunto fuera de una conversación: “En estos cuatro años que estuve en los medios yo nunca pido nada y siempre lo doy todo. Y fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema”.

Por qué Daniela Celis no quería hablar de Thiago Medina

La mediática explicó que decidió evitar el tema por sus hijas. “Es un tema muy sensible y elijo no hablar por respeto a mis hijas. Iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila”, detalló.

Según relató, la situación se produjo durante el careo con Rocío. Celis contó que había llegado con ganas de disfrutar la grabación, pero una pregunta inesperada la descolocó: “Fui a disfrutar el momento, muy entregada a la situación, y de repente en el careo ella me hace esta pregunta, no sé si me incomodó, pero sí me descolocó”.

La reacción de Celis durante la grabación de PH

Celis señaló que no sabía cómo continuar mientras las cámaras seguían grabando. “No van a ver cómo respondí, a mí la cara se me transformó”, afirmó. De acuerdo con su relato, después de la primera consulta recibió otra pregunta y terminó contestando de manera general.

Tras el episodio, integrantes de la producción se acercaron para disculparse. La ex Gran Hermano también contó que Andy le pidió disculpas y que ella las aceptó: “Andy también se disculpó. Aceptó las disculpas y sé que es algo que puede pasar”. Con esas palabras, dio por cerrado el tema.