Eduardo Feinmann recibió el Martín Fierro de Oro en una ceremonia realizada en el Goldencenter de Buenos Aires. A24 obtuvo por primera vez el premio a Mejor Señal de Noticias, en una gala con reconocimientos, discursos y homenajes.

Eduardo Feinmann se llevó el Martín Fierro de Oro en la edición 2026 de los premios de Cable, que reunió este jueves 12 de noviembre a las principales figuras de la televisión argentina en el Goldencenter de Buenos Aires. La ceremonia fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

La conducción estuvo a cargo de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, por la pantalla de A24, mientras que Paula Varela y Guido Záffora recibieron a los invitados y nominados en la alfombra roja.

Una gala con discursos cronometrados

Pasadas las 21, el presidente de APTRA, Luis Ventura, abrió la ceremonia. Elogió a los medios argentinos, a los que calificó como “los mejores del mundo”, manifestó su orgullo por los premios y lanzó una indirecta a quienes, según dijo, “les molesta que a APTRA le vaya bien”.

Una de las novedades de la noche fue el límite de 45 segundos para los discursos de agradecimiento. La medida buscó evitar que la entrega se extendiera, como había ocurrido en la gala de los Martín Fierro de Radio. Al cumplirse el tiempo, una chicharra avisaba a los ganadores que debían cerrar sus palabras.

Los primeros ganadores de los Martín Fierro de Cable

El primer premio de la noche, en Labor humorística, fue para Ariel Tarico, por su trabajo en Solo una vuelta más y Tarico Fake News, ambos ciclos de TN. El humorista, reconocido por sus imitaciones de políticos y figuras de actualidad, se impuso frente a Roberto Peña y Romina Scalora. Como estuvo ausente, el productor del programa recibió la estatuilla en su lugar.

En la categoría Cultural / Educativo ganó Mi País, el ciclo conducido por Victoria Vanella que se emite por Argentina 12. El histórico programa deportivo Paso a Paso, de TyC Sports, obtuvo el premio a Mejor Programa Deportivo. Conducido por Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi, superó a El Juego, de DSports, y ESPN F12.

El reconocimiento a Programa de Arte, Moda y Tendencia fue para Mandinga Tattoo, de Canal de la Ciudad, conducido por Diego Staropoli, fundador de uno de los estudios de tatuajes más conocidos del país. Rodolfo Cingolani, periodista deportivo de TyC Sports, ganó como Panelista por su participación en Dale al medio y Presión Alta. Alejandra Peñalva fue distinguida como Mejor Columnista de Espectáculos por su labor en TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana.

A24 ganó por primera vez como Mejor Señal de Noticias

Tarico obtuvo su segundo premio de la noche en la categoría Juegos, Entretenimientos, Reality y Humor, aunque tampoco estuvo presente para recibirlo. Uno de los reconocimientos centrales fue para A24, que ganó por primera vez como Mejor Señal de Noticias. Subieron al escenario integrantes del canal, entre ellos Feinmann, Miguel Wiñazki y Pablo Rossi, además de periodistas, conductores y trabajadores de la señal.

“Solo hacemos periodismo. Nada más que eso”, dijo Feinmann al recibir el premio. En Entrevistas, la estatuilla fue para Luis Novaresio por su ciclo Luis Novaresio Entrevista, emitido por A24. Siempre Noticias, de Crónica TV, se impuso en Mejor Noticiero Diurno.

El premio a Mejor Programa Periodístico fue para Wifi, conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti. Durante su discurso, Wiñazki afirmó: “El poder no se enoja cuando se dicen mentiras. Siempre se enoja cuando se dice una verdad”.

Premios a la conducción, el periodismo y el deporte

Feinmann también recibió el Martín Fierro a Labor en Conducción Masculina. Al subir al escenario, expresó: “Para algunos soy una basura ensobrada y para otros soy apenas un periodista. Eso es lo que me gusta ser”.

Alejandro Moreyra ganó como Mejor Cronista / Movilero y dedicó parte de su discurso a sus “compañeros de calle”. También habló de la realidad que encuentra en sus coberturas, dijo que ve a mucha gente “rota” en las calles y cuestionó a Javier Milei y su discurso de odio. Andrés Lerner fue distinguido como columnista económico por su trabajo en Minuto Uno, el programa de Gustavo “El Gato” Sylvestre en C5N.

En Mejor Programa Deportivo, el premio quedó en manos de TN Deportivo. Ricardo Caruso Lombardi, uno de los conductores, bromeó: “Ni como técnico había ganado tanto”. Marcelo Fiasche cantó “aunque la AFA no quiera” y luego señaló que el equipo periodístico de TN no había podido ingresar a la conferencia de prensa de Lionel Scaloni por decisión de la AFA.

La transmisión se interrumpió justo cuando iba a anunciarse el premio a Mejor Producción Integral. La estatuilla, de todos modos, quedó en manos de A24, canal anfitrión de la ceremonia. En Mejor Noticiero Central, el ganador fue Diario de las 20.

El homenaje a las figuras fallecidas y los últimos reconocimientos

Uno de los momentos más emotivos llegó con el tradicional In Memoriam, que recordó a figuras de la televisión y el periodismo fallecidas durante el último año. Entre ellas estuvieron el histórico periodista “Chiche” Gelblung, la conductora Ernestina Pais, el actor Luis Brandoni, el periodista deportivo Julio Ricardo, Rodolfo Pousá, el relator Marcelo Araujo, el publicista Ramiro Agulla, el meteorólogo Fernando Confessore y Oscar “El Negro” González Oro, entre otros.

Después del homenaje, Daniel Bilotta, de LN+, recibió el premio a Mejor Columnista Político, mientras que Rosario Ayerdi ganó como Mejor Labor Periodística. La periodista celebró con tanta euforia que salió corriendo hacia el escenario.