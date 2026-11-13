Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El humorista cantó “Para no olvidar” junto a Sofía Arburua, pero se perdió con la letra y tuvo que improvisar. Su reacción y las bromas de Joaquín Levinton, Guido Kaczka y Abel Pintos convirtieron el tropiezo en uno de los momentos más divertidos del programa.

Yayo Guridi protagonizó un momento inesperado en Es Mi Sueño. El humorista subió al escenario para cantar “Para no olvidar”, el clásico de Los Rodríguez, junto a Sofía Arburua, pero en plena interpretación se olvidó la letra y tuvo que improvisar para seguir adelante.

Al terminar, el artista reconoció el motivo del traspié ante el jurado: “Me trabuqué con la letra por hacerme el andaluz. Me salió el andaluz de adentro, el sevillano, y me olvidé la letra”, explicó.

Yayo Guridi improvisó tras olvidar la letra

Joaquín Levinton fue el primero en tomar el episodio con humor y destacó la personalidad que Yayo le dio a la interpretación. “Ah, ¿querías hacerlo más sevillano? Sin embargo, tuviste tu personalidad”, le dijo el músico.

Por su parte, Guido Kaczka recordó que el humorista no frenó la canción pese a haberse quedado sin palabras. “Pero la seguiste, dijiste ahí algo como en otro idioma, ‘aflasfla’ o algo así”, bromeó el conductor.

Abel Pintos se sumó a las bromas en Es Mi Sueño

Yayo contó cuál fue su estrategia para salir del paso: “La seguí y dije que sea lo que Dios quiera”. La respuesta provocó risas en el estudio y dio pie a que Abel Pintos se sumara al intercambio con una explicación inventada sobre la palabra que había improvisado.

“‘Aflasfla’, de hecho, es una palabra de la zona del País Vasco. Como él anduvo mucho por ahí... Ayúdame, por favor, estoy tratando de acompañarte y no puedo”, lanzó el cantante.

El humorista recogió la broma y redobló la apuesta: “Cuando tenemos tiempo libre con Abel nos ponemos a hablar en euskera”, respondió, ante las carcajadas de los presentes.

Lo que empezó como un olvido en plena presentación terminó entre risas y se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la noche. Quedará por ver si en su próxima actuación Yayo vuelve a elegir un clásico o toma algún recaudo para no quedarse sin la letra.