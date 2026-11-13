Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

David Leitch dirige una comedia de acción sobre una banda que asalta bancos y reparte parte del botín entre personas necesitadas. La película combina escenas dinámicas y un elenco carismático con una crítica social que no termina de profundizar.

En Cómo robar un banco, el director David Leitch transforma una serie de asaltos organizados en un espectáculo de acción con aspiraciones de fábula social. La propuesta tiene buen ritmo y una factura visual atractiva, aunque el guion pierde fuerza cuando intenta llevar su crítica más lejos.

La historia sigue a un grupo de ladrones enmascarados que roba bancos, registra sus golpes con cámaras portátiles y publica los videos en YouTube. Su objetivo no es quedarse con todo el dinero: una parte del botín llega a personas necesitadas, en respuesta a un sistema que, según la banda, reserva las oportunidades para los más ricos.

Una banda de ladrones contra la desigualdad

Nicholas Hoult interpreta a Ryan, conocido como El Lobo, líder del grupo y rostro del canal, cuyo lema es “¿Quién tiene hambre?”. Para él, una audiencia numerosa puede ser más poderosa que un arma. A su lado están Emi (Anna Sawai), su pareja y conductora de las fugas; Vince (Pete Davidson), un veterano de guerra que se siente abandonado por el país al que sirvió; y Hugo (Rhenzy Feliz), responsable del contenido digital.

Ryan y Emi cargan con una pérdida familiar relacionada con el costo de la atención médica. Los demás enfrentan deudas y precariedad económica. Así, la banda aparece como una versión contemporánea de Robin Hood, empeñada en devolver parte del dinero a quienes quedaron al margen del sueño americano. Los atracos se vinculan con el malestar de una generación que ve cada vez más distante la posibilidad de acceder a una vivienda o a una cobertura de salud.

El FBI y una trama paralela con poco desarrollo

El FBI busca detener a los asaltantes mediante el agente John West (John C. Reilly), que está próximo a jubilarse. Para avanzar en la investigación, recurre a Reagan (Zoë Kravitz), una programadora bajo arresto domiciliario que creó un sistema para rastrear personas en las redes sociales.

La relación entre ambos aporta humor, pero queda como una historia paralela apenas conectada con los robos. Aunque la presentación de Reagan promete, el personaje pierde espacio y no alcanza un desarrollo acorde con su potencial.

Una crítica social que no llega hasta el final

El principal tropiezo aparece cuando la película pasa de la sátira a la tragedia personal y la reflexión política. El guion de Mark Bianculli ofrece motivos para explicar las decisiones de los protagonistas, pero el cambio de tono resulta brusco y el drama no alcanza la profundidad que busca.

La producción cuestiona la desigualdad y el poder de las corporaciones, pero no lleva esas ideas hasta sus últimas consecuencias. La película critica a los bancos y celebra la rebelión, aunque también forma parte del mismo universo económico que pone en discusión.

El elenco y las escenas de acción sostienen la película

Hoult le da intensidad a Ryan y Sawai aporta sensibilidad. Davidson encuentra momentos conmovedores, mientras que Feliz suma simpatía y presencia latina. Reilly compone con buen pulso a un policía de la vieja escuela. En un papel pequeño pero significativo, Christian Slater encarna a un ejecutivo financiero que exprime a sus clientes con una maldad tan explícita como sibilina.

Leitch, director de El especialista, Bullet Train y Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, demuestra su manejo del cine de acción. La cámara de Jonathan Sela acompaña los robos y el montaje de Elisabet Ronaldsdóttir enlaza los asaltos con su versión para Internet. La música de Dominic Lewis, junto con canciones de Radiohead y The Hives, refuerza el ritmo de la narración.

Como entretenimiento, ofrece persecuciones, robos ingeniosos y un elenco carismático. Como relato de protesta, se queda a mitad de camino. La historia del justiciero digital tiene momentos eficaces y una inesperada carga emotiva, pero también sugiere que una rebeldía convertida en fenómeno viral puede ser absorbida por el mismo sistema al que busca enfrentar.

Ficha técnica de Cómo robar un banco

Calificación: Buena. Género: comedia de acción. País: Estados Unidos. Año: 2026. Título original: How to Rob a Bank. Duración: 122 minutos. Dirección: David Leitch. Elenco: Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, John C. Reilly y Christian Slater.

Salas: Cinépolis Recoleta, Avellaneda y Pilar; Cinemark Abasto, Palermo, Unicenter y Dot; Atlas Caballito y Nordelta.