Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

La ópera prima de Federico Venzi y Jano Piccardo combina drama, enigmas y horror en una historia protagonizada por Miranda de la Serna. La película dura 72 minutos y se estrena en salas seleccionadas.

«Entra lo bueno y sale lo malo. Entran certezas y salen las dudas. Le doy al mundo y el mundo me lo regresa». Gaby, el personaje de Miranda de la Serna, repite esas palabras como un mantra. A su lado, Ema, interpretada por Clara Kovacic, la corrige cuando se equivoca y le ofrece una seguridad que Gaby parece no encontrar por sí misma.

Desde el comienzo, El llanto del perro construye su relato alrededor de situaciones enigmáticas. La trama parte de los misterios que rodean a sus protagonistas y luego se adentra en una combinación de terror y horror.

Un accidente en la ruta pone en marcha el misterio

Al inicio, Gaby viaja como acompañante en el auto que conduce Ema. Cuando esta le ofrece ponerse al volante, la joven atropella algo o a alguien en la ruta. Al bajar, descubren que se trata de un perro malherido. Ema le sugiere que termine con el sufrimiento del animal con una llave para sacar tuercas de las ruedas.

Con las manos y el rostro ensangrentados, Gaby llega junto a Ema a una casona de campo. Allí, las dos encuentran un espacio lleno de fotografías y objetos vinculados con una obsesión por los perros. Ema asegura que tiene uno, encadenado a un árbol, pero el animal desaparece de manera misteriosa.

La historia de Gaby avanza entre angustia y horror

La película va revelando de a poco qué son las gotas que Gaby se coloca en la lengua con un gotero. A partir de ese detalle, se empieza a conocer la angustia que atraviesa su vida y queda abierta la posibilidad de que Ema sea una especie de curadora o sanadora.

Cuando la historia se vuelca hacia el horror, con la aparición de supuestas alucinaciones, el relato toma un camino más convencional. Sin embargo, sostiene un secreto que, según la propuesta del filme, resulta difícil de anticipar incluso para quienes siguen con atención las pistas.

Miranda de la Serna, protagonista y coguionista

La película marca el regreso al cine de Juan José Camero, quien no trabajaba en ese ámbito desde La vida anterior, estrenada en 2013 y protagonizada por Elena Roger. Su participación es breve; entre sus trabajos más recordados figuran Nazareno Cruz y el lobo y La deuda interna.

Además de encabezar el elenco, Miranda de la Serna coescribió el guion y coprodujo el filme. La ópera prima de Federico Venzi y Jano Piccardo está pensada para el público del terror argentino.

Ficha técnica y salas de El llanto del perro

El llanto del perro es un drama de terror argentino de 2025, con una duración de 72 minutos. Está dirigida por Federico Venzi y Jano Piccardo y cuenta con las actuaciones de Miranda de la Serna, Clara Kovacic, Lautaro Bettoni, Juan José Camero y Erica Rivas.

La película se exhibe en Cinépolis Avellaneda y Luján, además del Gaumont. Su calificación es Buena.