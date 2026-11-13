Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

Los artistas argentinos se destacaron en la 27.ª edición de los Latin Grammy con tres galardones cada uno. También fueron premiados Bizarrap, Fito Páez y el Quinteto Astor Piazzolla.

Ca7riel y Paco Amoroso y Milo J fueron algunos de los grandes protagonistas argentinos de la 27.ª edición de los Latin Grammy 2026: cada artista obtuvo tres gramófonos. También recibieron premios Bizarrap, Fito Páez y el Quinteto Astor Piazzolla.

El dúo ganó en las categorías Mejor Interpretación de Música Electrónica, por "Beto’s Horns (Fred Remix)"; Mejor Canción Pop/Rock, por "Hasta Jesús tuvo un mal día"; y Mejor Video Musical Largo, por Free Spirits (The Film). La primera pieza es una versión remezclada por el productor británico Fred Again.

Ca7riel y Paco Amoroso: tres premios en los Latin Grammy

Los músicos llegaron a la ceremonia con siete nominaciones, entre ellas Álbum del Año por Free Spirits. La participación de Sting en "Hasta Jesús tuvo un mal día" también generó atención. La canción incluye los versos "ni Cartier ni Dior van a acompañarte en tu dolor" y "ni el perico ni el alcohol te van a sanar".

Al recibir el premio por el video musical, los artistas agradecieron a quienes participaron en el proyecto. "Hola, no teníamos mucha fe en este. Gracias a Ferrán, a Jack Black, a Sting... ¿cómo se llamaba el que hizo el video? ¡A Anderson Paak también, boludo!", dijeron.

Milo J ganó por su álbum La Vida Era Más Corta

Milo J, de 19 años, se llevó tres premios. Su álbum La Vida Era Más Corta fue reconocido como Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque, mientras que "Gil", su colaboración con Trueno, ganó en Mejor Interpretación Urbana.

Al recibir el galardón de folclore, el artista habló de la combinación de sus raíces urbanas con la música tradicional argentina. "Para mí, del lugar donde vengo, que es Morón, del género del que vengo, que vendría a ser el trap, ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza", expresó. También destacó a la provincia: "Aguante el folclore y Santiago del Estero".

Bizarrap, Fito Páez y el Quinteto Astor Piazzolla, entre los premiados

Bizarrap obtuvo su quinto Latin Grammy con "BZRP Music Sessions, Vol. 0/66", junto a Daddy Yankee, distinguida como Mejor Canción Urbana. En su discurso, señaló que sus sesiones surgieron para abrir oportunidades a artistas de distintas generaciones y remarcó la importancia de impulsar nuevos talentos.

En las categorías de rock y tango también hubo reconocimientos argentinos: Fito Páez ganó Mejor Álbum de Rock por Shine, mientras que el Quinteto Astor Piazzolla se llevó Mejor Álbum de Tango por Le Grand Tango.

Cómo se organiza la ceremonia de los Latin Grammy

La entrega se divide en dos instancias. La Premiere concentra la mayoría de los premios, distribuidos en casi 60 categorías, y las primeras presentaciones. Luego se realiza la gala principal televisada, centrada en los reconocimientos más populares, los homenajes y los espectáculos destacados.

Entre los artistas que aspiraban a los premios más codiciados estaban Rosalía, Karol G, Ca7riel y Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler, con siete candidaturas cada uno. El productor y compositor mexicano Edgar Barrera encabezó la lista de nominaciones con diez. Junto al puertorriqueño Residente, es el artista más premiado en la historia de los Latin Grammy, con 29 gramófonos dorados cada uno.