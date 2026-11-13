Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 1:01 a. m. · 2 min de lectura

La actriz compartió imágenes del detrás de escena y mostró el proceso de caracterización para volver a interpretar a Zulema Yoma. La nueva temporada, centrada en el segundo mandato presidencial de Carlos Menem, llegará en 2027.

Griselda Siciliani mostró su increíble transformación en Zulema Yoma para la segunda temporada de la serie de Carlos Menem

La reconocida actriz compartió imágenes del detrás de escena y reveló cómo se prepara para volver a interpretar a la ex primera dama argentina. La segunda temporada de la exitosa producción de Prime Video ya se encuentra en rodaje y tiene previsto su estreno para 2027.

Griselda Siciliani volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar el proceso de transformación que realiza para ponerse nuevamente en la piel de Zulema Yoma, la exesposa del expresidente Carlos Saúl Menem.

La actriz compartió imágenes del detrás de escena de la segunda temporada de "Menem", la serie biográfica que recrea uno de los períodos más recordados y controvertidos de la historia política argentina.

A través de sus redes sociales, Siciliani dejó ver el trabajo de maquillaje, peluquería y vestuario necesario para lograr un notable parecido con la verdadera Zulema Yoma.

Sin embargo, la caracterización no se limita únicamente a la apariencia física. La actriz también trabaja sobre los gestos, las expresiones, la postura corporal y la particular manera de hablar de quien fuera primera dama durante la presidencia de Menem.

El desafío consiste en reconstruir la personalidad de una mujer que ocupó un lugar destacado en la vida pública argentina, pero que también atravesó profundos conflictos familiares y momentos de enorme exposición mediática.

Una segunda temporada que llegará en 2027

Tras el estreno de la primera temporada, en julio de 2025, Prime Video confirmó la continuidad de la historia con nuevos capítulos que llegarán durante 2027, aunque todavía no se anunció una fecha exacta.

Leonardo Sbaraglia volverá a interpretar a Carlos Menem, mientras que Griselda Siciliani retomará su papel como Zulema Yoma.

Esta segunda entrega estará centrada en el segundo mandato presidencial de Menem, iniciado en 1995, una etapa marcada por el desgaste político, los cuestionamientos económicos y las controversias que rodearon al gobierno.

La producción también recreará algunos de los episodios más recordados de aquella década, como los encuentros del expresidente con figuras internacionales, sus paseos en Ferrari y las extravagantes declaraciones que marcaron su gestión.

La historia profundizará, además, en las consecuencias familiares y personales que atravesaron al matrimonio presidencial, especialmente después de la muerte de Carlos Menem Junior.

Mientras avanzan las grabaciones, las imágenes compartidas por Siciliani generan expectativa entre los seguidores de la serie, que esperan conocer cómo continuará esta historia donde se mezclan el poder, la política, los conflictos familiares y los acontecimientos que marcaron a toda una generación.

La segunda temporada de "Menem" se estrenará en 2027 por Prime Video, con una fecha específica que todavía está pendiente de confirmación.

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