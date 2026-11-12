Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El cantante aclaró que no participará de la nueva etapa de la banda y expresó su apoyo a sus antiguos compañeros. Mientras tanto, continúa al frente de Jauría, que lanzará un disco de 18 canciones y tocará en noviembre.

Ciro Pertusi confirmó que no formará parte del regreso de Attaque 77 y salió a despejar las versiones que lo vinculaban con la nueva etapa del grupo. El músico publicó un comunicado en las redes sociales de Jauría, la banda que lidera desde 2010.

La expectativa por una posible reunión creció luego de que Attaque 77 apareciera en la programación del festival Vive Latino 2027, previsto para marzo en Ciudad de México. También reactivó sus redes sociales con una imagen relacionada con los 40 años de trayectoria de la banda.

Ciro Pertusi aclaró su vínculo con el regreso de Attaque 77

Ante las especulaciones, Pertusi señaló:

“Ante la incertidumbre de muchas personas y medios interpretando que el anuncio de reinicio de actividades de Attaque 77 me incluye como participante o integrante oficial creo prudente y necesario recordar o aclarar por este medio que no es así”

El cantante indicó que su presente artístico está ligado a Jauría y que no tiene prevista su participación en los festejos de Attaque 77. Aun así, saludó a sus antiguos compañeros y les deseó lo mejor en esta nueva etapa.

Las versiones sobre una posible vuelta ya habían surgido en otras ocasiones. En diciembre pasado, Mariano Martínez habló sobre esa posibilidad y, meses después, Luciano Scaglione también la dejó abierta. Hasta el momento, no hubo un anuncio oficial que incluyera a Pertusi.

La formación actual de Attaque 77 y los planes de Jauría

En su mensaje, Pertusi también se refirió a la formación actual del grupo:

“Desde hace 19 años Attaque 77 forma oficialmente con Mariano, Luciano y Leo”

Mientras Attaque 77 prepara su regreso a los escenarios, el músico continúa enfocado en Jauría. Según adelantó, la banda publicará a fines de noviembre un nuevo trabajo discográfico de 18 canciones.

Además, Jauría tiene prevista una presentación el 28 de noviembre de 2026 en el Teatro Vorterix, donde podrá mostrar parte del material nuevo. Pertusi cerró su mensaje con un saludo a sus excompañeros:

“Mis felicitaciones y aguante a los muchachos que están en ruta nuevamente. Gracias por el cariño de siempre”

La historia de Ciro Pertusi en Attaque 77

La relación de Pertusi con Attaque 77 comenzó en 1987, cuando participó de la formación del grupo junto a Mariano Martínez y Federico Pertusi. Durante más de dos décadas fue una de las figuras centrales de la banda como cantante, guitarrista y compositor.

Su salida se hizo oficial en marzo de 2009. Desde entonces, Attaque 77 continuó su recorrido con Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonardo De Cecco, mientras Pertusi inició una nueva etapa musical que desembocó en la creación de Jauría. Por ahora, el músico seguirá concentrado en ese proyecto.