Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El actor falleció el miércoles 11 de noviembre por la noche en Tandil, donde estaba internado desde hacía varios días por un cuadro de pulmonía. Su personaje dejó una marca en la televisión y el cine argentinos.

El actor Jorge Juan Montejo, conocido por varias generaciones como Paolo el Rockero, murió a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal. Estaba internado desde hacía varios días por un cuadro de pulmonía.

La cronista Caro Bisgarra señaló que el humorista atravesaba problemas de salud y permanecía hospitalizado. La noticia de su muerte se conoció el miércoles 11 de noviembre por la noche.

Cómo nació Paolo el Rockero, el personaje de Jorge Montejo

Con una peluca de pelo largo, una vincha y un morral de colores, Montejo creó un personaje reconocible por su voz temblorosa y sus particulares latiguillos. Uno de los más recordados fue «¡Uhhh... loco!».

En una entrevista publicada en 2020, el actor contó que eligió el nombre Paolo porque sentía que coincidía con su apariencia. «No se podía llamar Johnny, tenía que ser Paolo», explicó. Según relató, Juan Alberto Badía fue quien sumó «el Rockero» al nombre.

La trayectoria de Paolo el Rockero en televisión y cine

Montejo participó en Badía & Cía y llevó sus monólogos al programa Feliz Domingo. También llegó al cine con películas como Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror.

Aunque muchas personas lo reconocían por su personaje, el actor explicaba que su aspecto cambiaba sin la peluca. «La gente me reconoce en la calle, no toda porque me veo muy diferente a Paolo sin la peluca, pero siempre que salgo alguien me saluda», contó.