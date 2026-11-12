Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

Nueve participantes cocinaron con una consigna limitada a tres ingredientes y cinco consiguieron un lugar en la gala de beneficios. Los otros cuatro recibieron el delantal gris y deberán afrontar la gala de última chance.

La séptima semana de MasterChef Celebrity Argentina 2026 comenzó este miércoles 11 de noviembre con una prueba que puso a nueve participantes frente a un desafío: preparar un plato dulce o salado utilizando solo tres ingredientes del mercado.

Elizabeth Vernaci, Luciana Geuna, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Pablo Migliore, Mike Amigorena, Grego Rosello, La China Ansa y Hernán Coronel se encontraron con distintos insumos ocultos bajo grandes cajas de madera. La limitación para elegir ingredientes elevó la dificultad de la prueba.

Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity

La Negra tuvo una ventaja respecto de sus compañeros: por haber ganado la medalla dorada, pudo elegir cinco ingredientes en lugar de tres.

Después de evaluar los platos, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Maru Botana seleccionaron a Lizy Tagliani, Grego Rosello, Mike Amigorena, Elizabeth Vernaci y Luciana Geuna para subir al balcón y obtener un lugar en la gala de beneficios. Irigoyen ocupó el lugar de Germán Martitegui.

Quiénes recibieron el delantal gris

Edith Hermida, La China, Pablo Migliore y Mala Fama recibieron el delantal gris. Los cuatro deberán participar en la gala de última chance para intentar evitar la gala de eliminación.