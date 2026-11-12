Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El actor protagoniza Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, una adaptación sombría del clásico de Charles Dickens dirigida por Ti West. La película marca su regreso al frente de una producción de un gran estudio tras el juicio con Amber Heard.

Johnny Depp vuelve a encabezar una película de un gran estudio con Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens. Aunque el actor nunca fue apartado formalmente de Hollywood, después de su sonado juicio con Amber Heard le había resultado difícil conseguir un papel protagónico en una producción de este tipo.

La película, que había sido impulsada por Paramount antes de la fusión con Warner Bros., lo pone en la piel de Ebenezer Scrooge, el prestamista británico avaro, malhumorado y hosco que Dickens presentó en Cuento de Navidad. Depp aparece transformado por las prótesis y el maquillaje, con un sombrero de copa que, al comienzo, recuerda al Pingüino de Danny DeVito en Batman.

Johnny Depp interpreta a Scrooge en la adaptación de Dickens

La historia empieza en la víspera de Navidad de 1836, cuando Scrooge pierde a su socio Marley. El hombre muere mientras busca la tetera para compartir un té con ginebra. Siete años después, durante la Nochebuena de 1843, el protagonista recibe la visita de Marley y de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras.

La trama conserva el eje conocido de la obra: la redención de un hombre que, con su carácter y sus decisiones, parece haber hecho todo lo posible para que su vida termine marcada por la soledad. Quienes leyeron el libro o conocen alguna de sus numerosas versiones cinematográficas, incluida la película animada de Robert Zemeckis con Jim Carrey, ya saben hacia dónde conduce el relato.

Una puesta sombría bajo la dirección de Ti West

La elección de Ti West, director de las películas de terror Pearl y X, define el tono de esta versión. El clima es oscuro, aunque no llega a ser aterrador para el público adolescente. De todos modos, por algunos momentos de sobresalto, no parece una propuesta adecuada para los más chicos.

El centro de la película es Depp, que vuelve a mostrar su capacidad para transformarse detrás del maquillaje. Su interpretación recupera una versatilidad que supo aprovechar en sus trabajos con Tim Burton, aunque por momentos la actuación se acerca a la ampulosidad que el actor despliega en algunas comedias y que necesita una dirección firme para mantener bajo control.

Una nueva versión sin grandes novedades

Depp cumple con su tarea en una película que no renueva ni transforma el universo de Dickens. La adaptación respeta el corazón del relato, pero no aporta elementos novedosos a una historia que ya tuvo numerosas versiones. El desempeño del actor deja abierta la pregunta sobre cómo continuará su recorrido en Hollywood.

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad. Calificación: Buena. Comedia y fantasía. Reino Unido y Estados Unidos, 2026. Duración: 116 minutos. Dirección: Ti West. Elenco: Johnny Depp, Ian McKellen, Sam Claflin, Rupert Grint, Daisy Ridley y Andrea Riseborough.

La película se proyecta en Cinemark Palermo, Abasto, Caballito, Puerto Madero y Unicenter; Cinépolis Recoleta, Houssay y Pilar; y Showcase Belgrano, Norcenter y Córdoba.