Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

El thriller de Martin McDonagh, ambientado en el Chile de Salvador Allende, tiene a John Malkovich y Sam Rockwell como agentes de la CIA. Tras ganar como mejor actor en Venecia, Malkovich podría competir por su primer premio de la Academia.

Caballo salvaje nueve, la nueva película de Martin McDonagh, se perfila como una posible candidata al Oscar del año próximo. Su protagonista, John Malkovich, llega además con el impulso de haber ganado como mejor actor en Venecia y podría conseguir el premio de la Academia que hasta ahora se le negó.

McDonagh construye relatos en los que la trama convive con los vínculos entre sus personajes. Ese interés atraviesa películas como Escondidos en Brujas y Los espíritus de la isla, y encuentra un lugar central en este nuevo thriller, que también tiene elementos de comedia.

Un thriller de la CIA en el Chile de Salvador Allende

La historia transcurre en el Chile de Salvador Allende. Dos agentes de la CIA, interpretados por Malkovich y Sam Rockwell, preparan el golpe de Estado que instalará al dictador Augusto Pinochet, en septiembre de 1973. Rockwell, habitual colaborador del director, comparte con Malkovich el centro del relato.

Chris, el personaje de Malkovich, le advierte a una estudiante chilena, interpretada por Mariana Di Girolamo, que los militares encerrarán a miles de personas en "el estadio de fútbol" y que muchos no sobrevivirán. La joven cuenta con la compañía de la actriz argentina Ailín Salas.

John Malkovich y un personaje marcado por los secretos

Al principio, Chris puede parecer afectado por el Alzheimer. Sin embargo, la película revela que tiene un cáncer terminal y poco tiempo de vida. Su compañero Lee, encarnado por Rockwell, lo traslada en avión desde Santiago hasta la Isla de Pascua para cumplirle un último deseo.

La película suma giros a la historia de sus protagonistas. Chris habla sin medir sus palabras y parece sentirse por encima de cualquier límite; además, surge la posibilidad de que haya tenido relación con el asesinato de John F. Kennedy, ocurrido en 1963. También planea escribir sus memorias, una idea que inquieta a MJ, su superior en Santiago, interpretado por Steve Buscemi.

Un guion con sorpresas y referencias al cine sobre Chile

McDonagh distribuye las revelaciones a lo largo del guion, de modo que el público puede anticipar algunas o descubrirlas a medida que avanza la trama. Aunque el comienzo puede sentirse algo lento y una explicación cerca del final resulta redundante, la película gana ritmo y acelera hacia su desenlace, en especial durante sus últimos 20 minutos.

La presencia del caballo también remite a Desaparecido, de Costa-Gavras, otra película ambientada en un Chile convulsionado. En aquella historia, como en esta, la mirada se detiene en la experiencia de estadounidenses en el país, más que en la de los propios chilenos.

Conviene quedarse durante los títulos finales: no hay escenas posteriores ni tomas adicionales, pero sí una canción de los Rolling Stones y un extra cuyo nombre es Salvador Allende.

Ficha técnica y salas de Caballo salvaje nueve

Caballo salvaje nueve es un thriller con elementos de comedia, producido en el Reino Unido, Estados Unidos y Chile en 2026. Tiene una duración de 116 minutos y fue dirigida por Martin McDonagh. El elenco incluye a John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo y Ailín Salas.

La película se exhibe en Cinemark Palermo, Abasto, Caballito y Unicenter, y en Showcase Belgrano, Norcenter y Haedo.