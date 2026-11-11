El rapero asturiano ganó 197 enfrentamientos y perdió solo tres durante el desafío realizado en Gijón. Guinness World Records reconoció la marca por la mayor cantidad de batallas de rap disputadas en 12 horas.

Gazir hizo historia en el freestyle al disputar 200 batallas de rap en apenas 12 horas y conseguir un récord Guinness. El desafío puso a prueba su capacidad de improvisación, resistencia física y concentración, y terminó con 197 victorias y tres derrotas.

La hazaña se desarrolló en la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, ciudad natal del rapero, durante el evento Red Bull Gazir Contra Todos. El MC español, cuyo nombre real es Gabriel Sánchez Poyal, regresó al lugar donde comenzó su recorrido en la disciplina para protagonizar uno de los momentos más importantes de su carrera.

Cómo fue el desafío de Gazir en Gijón

La competencia se organizó en diez bloques de veinte batallas. En total, Gazir se enfrentó a 250 freestylers, entre figuras consagradas, campeones internacionales, referentes de España y Latinoamérica, jóvenes talentos y aficionados.

El formato incluyó 150 enfrentamientos individuales, de uno contra uno, y otros 50 en modalidad de dos contra uno. Al cierre de cada bloque hubo un cruce especial ante campeones nacionales o freestylers que alcanzaron el podio internacional de Red Bull Batalla, lo que elevó progresivamente la exigencia del reto.

Mecha Maturín y las tres derrotas de Gazir

Entre los participantes estuvieron Aczino, Bnet, Valles-T, Skone, Piezas, Noult, Invert, Blon, Zasko y McKlopedia. También se destacó el enfrentamiento con el argentino Mecha Maturín, oriundo de Córdoba, a quien muchos espectadores consideraron ganador en las redes sociales. Sin embargo, los jueces dieron el triunfo a Gazir por 2 a 1.

Las únicas derrotas del asturiano fueron ante Babi, Skone y Bnet. La primera llegó en la batalla número 116, después de que Gazir superara más de la mitad del recorrido sin perder. Skone se impuso en el enfrentamiento 145 y Bnet, en el número 160.

El desafío permitía un máximo de diez derrotas para alcanzar el récord. Gazir completó las 200 batallas con solo tres caídas y se mantuvo dentro del margen establecido.

Un cierre ante Aczino y el reconocimiento de Guinness

La última batalla fue contra Aczino, tricampeón internacional de Red Bull Batalla y una de las figuras más destacadas de la historia del freestyle. El mexicano también es uno de los rivales más significativos en la trayectoria competitiva de Gazir. El español ganó el cruce y cerró las doce horas de improvisación con una victoria.

Tras recibir el reconocimiento oficial de Guinness World Records por la mayor cantidad de batallas de rap disputadas en 12 horas, el MC compartió el mérito con quienes participaron y organizaron el evento.