Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 3 min de lectura

El empresario de la construcción y dueño de una marmolería mantiene una relación con la actriz. Su historia de amor, su perfil reservado y el problema de salud que atravesó.

Luis Alberto De Stefano es empresario del rubro de la construcción y pareja de la actriz Iliana Calabró. Aunque su vínculo con la artista lo acercó a la atención pública, su actividad profesional transcurre fuera del mundo del espectáculo.

De Stefano es propietario de Marmolería De Stefano, una firma reconocida con sede en Capital Federal dedicada al trabajo y la comercialización de mármoles. En sus redes sociales también comparte algunos intereses personales, como los autos deportivos, los vehículos de alta gama y las motocicletas.

Quién es Luis Alberto De Stefano y a qué se dedica

A diferencia de Calabró, con una extensa trayectoria en televisión, teatro y medios de comunicación, el empresario mantiene un perfil más reservado. De todos modos, publica algunas imágenes de su vida cotidiana y fotografías junto a la actriz, con quien hizo público su vínculo a medida que la relación se consolidó.

La historia de amor comenzó cuando Iliana disfrutaba de su soltería y no tenía interés en iniciar una relación. Durante su participación en el programa La noche de Mirtha, contó que De Stefano logró acercarse a través de un amigo en común y empezó a conquistarla con distintos gestos.

Cómo comenzó la relación entre Iliana Calabró y De Stefano

Uno de los primeros detalles fue el envío de un gran ramo de rosas rojas, antes de que concretaran su primer encuentro. Cuando finalmente se conocieron en Buenos Aires, la conexión fue inmediata y empezaron a hablar todas las noches por teléfono.

El empresario también la acompañaba durante los ensayos teatrales con flores y chocolates. Con el tiempo, la pareja decidió apostar por la convivencia: De Stefano se mudó a la casa de la actriz y ambos comenzaron una nueva etapa juntos.

El problema de salud que atravesó Luis Alberto De Stefano

En los últimos meses, la pareja enfrentó un momento complejo por la salud del empresario. De Stefano sufrió una descompensación respiratoria y debió permanecer internado en terapia intensiva. La neumonía, junto con un cuadro de EPOC y sus antecedentes respiratorios, complicó su situación.

En diálogo con Infama, Calabró brindó detalles sobre su evolución y explicó que, aunque había superado la etapa más difícil, todavía debía atravesar un proceso de recuperación. Según contó, se encontraba estable, pero necesitaba tiempo y paciencia para recuperar su estado de salud tras una internación prolongada.

La actriz también señaló que el tabaquismo había sido un factor importante en las complicaciones y manifestó su preocupación por el impacto que el episodio tuvo en toda la familia.

El saludo de cumpleaños de Iliana Calabró a su pareja

Durante la recuperación, Calabró celebró el cumpleaños de De Stefano con un mensaje emotivo en sus historias de Instagram. La dedicatoria estuvo acompañada por un video con fotografías de distintos momentos compartidos, entre abrazos, risas y recuerdos.

La publicación tuvo como música de fondo Un año más de vida, del cantautor peruano Braulio. El saludo reflejó el acompañamiento de la actriz durante este período y el vínculo que construyeron desde que se conocieron.

Mientras De Stefano continúa con su recuperación, la pareja mantiene su historia lejos de las cámaras, aunque comparte algunos momentos de su intimidad en redes sociales.