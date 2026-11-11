Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

La pareja se conoció en 2011, durante un encuentro en el Hipódromo, y mantuvo su relación lejos de la exposición pública. Con los años, formó una familia con cuatro hijos y celebró su boda en 2018.

La historia de amor de Guido Kaczka y Soledad Rodríguez comenzó en 2011 y se desarrolló, en gran parte, lejos de las cámaras. Desde aquel primer encuentro hasta la formación de una familia ensamblada, la pareja construyó un vínculo marcado por el compañerismo y la decisión de resguardar su intimidad.

Cómo se conocieron Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

El primer encuentro ocurrió durante un after office en Espacio Darwin, dentro del Hipódromo. En ese momento, el conductor atravesaba cambios personales tras separarse de Florencia Bertotti, con quien había tenido a su hijo Romeo.

Soledad Rodríguez, licenciada y ajena al ambiente artístico, llamó la atención de Kaczka. Para acercarse, él eligió una pregunta inesperada y apeló al humor: “¿Te quedó plata en el corralito?”. La ocurrencia la tomó por sorpresa y logró hacerla reír.

La conversación se extendió durante varias horas. Antes de despedirse, Guido se ofreció a acompañarla a su casa y, según contó tiempo después, se aseguró de que el número de teléfono que ella le había dado fuera verdadero.

La primera cita y el inicio de la relación

El comienzo del vínculo coincidió con una etapa delicada para Kaczka, que todavía procesaba el final de su matrimonio y reorganizaba su vida familiar. En la primera salida con Soledad, un folleto relacionado con el jardín de Romeo apareció durante un recorrido en auto y lo hizo sentir incómodo, al exponer un aspecto íntimo de su vida en una cita que recién empezaba.

Rodríguez comprendió el contexto y el episodio no impidió que la relación avanzara. Con el tiempo, ambos consolidaron una pareja basada en el respeto por sus respectivas historias y el compañerismo.

Por qué Guido Kaczka y Soledad Rodríguez mantuvieron su romance en privado

Durante los primeros meses, la pareja avanzó sin apuros y mantuvo el noviazgo lejos de las cámaras y de las declaraciones públicas. Recién después de cumplir un año juntos hicieron público el romance. Mientras Kaczka afianzaba su carrera como conductor y productor televisivo, Rodríguez conservó su actividad profesional y una vida alejada de la exposición mediática.

Los hijos y la boda de Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

Kaczka ya era padre de Romeo cuando comenzó su relación con Soledad. Juntos ampliaron la familia con tres hijos: Benjamín nació en 2014, Helena en 2017 y Eliseo en 2021. Así, el conductor y Rodríguez formaron una familia ensamblada con cuatro hermanos.

En 2018, después de varios años de relación, la pareja formalizó su vínculo con una boda civil y una celebración en el Hotel Alvear, acompañada por familiares, amigos y personas cercanas.

Desde el primer intercambio de humor hasta la vida familiar que construyeron, Kaczka y Rodríguez mantuvieron una misma decisión: proteger su intimidad, incluso mientras la carrera del conductor crecía frente a las cámaras.