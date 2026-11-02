Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 9:30 p. m. · 4 min de lectura

El actor británico falleció en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa y su familia. Su representante informó que atravesaba un proceso de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y al Profesor X en la saga X-Men, murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles. Su representante comunicó que el actor atravesaba un proceso de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

El anuncio señaló que Stewart falleció el miércoles, acompañado por su esposa, la cantante y compositora Sunny Ozell, y rodeado por familiares y amigos. La declaración describió un breve proceso de enfermedad y destacó la compañía de sus seres queridos en sus últimos momentos.

El mensaje de despedida a Patrick Stewart

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy". "Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar después de una vida de entrega a todos nosotros. Siempre guardaremos en el corazón la tranquilidad y la reflexión reflejadas en su rostro, un recordatorio eterno de su gracia invencible".

La familia pidió que quienes quieran homenajearlo consideren hacer donaciones al centro de investigación sobre el Alzheimer de Johns Hopkins o a la Alzheimer's Foundation of America, en especial a sus recursos de apoyo para cuidadores.

De la Royal Shakespeare Company a Star Trek

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart desarrolló una carrera de casi seis décadas. Se formó en el teatro clásico y, a los 26 años, se incorporó a la Royal Shakespeare Company. Su dominio de Shakespeare y su voz profunda se convirtieron en rasgos distintivos de su trabajo.

Su reconocimiento en Estados Unidos llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. Aunque ya tenía una extensa trayectoria teatral, era poco conocido para el público estadounidense. La serie, que al principio encontró cierta resistencia entre los seguidores de la franquicia original, terminó convirtiéndose en un éxito.

Stewart interpretó a Picard durante siete temporadas y retomó el personaje en cuatro películas, desde Star Trek: Generations (1994) hasta Star Trek: Nemesis (2002). En 2020 volvió a la saga con Star Trek: Picard, cuya tercera y última temporada concluyó en abril de 2023.

Patrick Stewart y su papel como el Profesor X

En 2000, el actor se sumó a la franquicia X-Men como Charles Xavier, líder de los mutantes y fundador del grupo. El papel lo vinculó con una saga clave para el desarrollo del cine moderno de superhéroes. Volvió a interpretarlo en X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men: Days of Future Past (2014) y Logan (2017), entre otras entregas.

En 2017, al hablar sobre Picard y Xavier, explicó: "Admiraba inmensamente a ambos por su moralidad, su bondad, su sensibilidad y su compasión".

Aunque quedó asociado principalmente con la ciencia ficción, Stewart siguió ligado al teatro y la televisión. Recibió tres premios Olivier, obtuvo una nominación al Tony y acumuló candidaturas a los Emmy, los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores (SAG).

Teatro, televisión y últimos proyectos

Entre sus trabajos televisivos se destacó su participación en la comedia de HBO Extras, donde interpretó una versión humorística de sí mismo. También prestó su voz a Avery Bullock en la serie animada American Dad! y protagonizó Blunt Talk, una comedia de Starz emitida entre 2015 y 2016.

En 2019 interpretó a Bosley en una nueva versión de Charlie's Angels. En 2023 publicó sus memorias, Making It So, en las que repasó su vida y su extensa carrera. En 2026 formó parte del elenco de voces de la película Las ovejas detectives y dejó grabadas sus escenas como el Profesor X en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de ese año.

En reconocimiento a su trayectoria, fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico en 2001 y recibió el título de caballero de manos de la reina Isabel II en 2010.

Su vida personal y su compromiso social

Fuera de los escenarios, Stewart defendió a víctimas de violencia doméstica y apoyó iniciativas vinculadas con la salud mental de los veteranos, causas relacionadas en parte con experiencias difíciles de su infancia.

Estuvo casado con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, Daniel y Sophia. Más adelante se casó con la productora Wendy Neuss y, en 2013, con Sunny Ozell, quien lo acompañó en sus últimos momentos.