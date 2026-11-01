Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 9:30 p. m. · 3 min de lectura

La actriz confirmó que retomará su papel en Amanecer en la cosecha, junto a Josh Hutcherson y Woody Harrelson. La precuela, centrada en la juventud de Haymitch, llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026.

Después de más de una década, Jennifer Lawrence volverá a interpretar a Katniss Everdeen en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva película de la saga. También regresarán Josh Hutcherson como Peeta Mellark y Woody Harrelson, quien interpretará nuevamente a Haymitch Abernathy.

La actriz confirmó su participación durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. Allí se refirió por primera vez a los rumores sobre su regreso y describió la experiencia como “increíble”.

“Fue una locura porque era el mismo equipo, los mismos camarógrafos, el mismo asistente de dirección con el que trabajé un millón de veces. Y Josh y Woody... Fue muy emocionante”, contó Lawrence.

El reencuentro de Jennifer Lawrence con Josh Hutcherson

La actriz también recordó con humor el vínculo que construyó con Hutcherson durante las cuatro películas originales. “Josh y yo no íbamos al baño sin estar abrazados”, dijo entre risas, antes de resumir el reencuentro con una frase: “fue hermoso”.

Harrelson también quedó en el centro de sus anécdotas. Lawrence contó que, durante el rodaje, el actor llegó a entrar por la ventana de su habitación de hotel, sin tocar el timbre. “No sería lo mismo si respetara los límites y usara una puerta”, bromeó.

El regreso a la saga que lanzó a Katniss

La primera película de Los juegos del hambre se estrenó en marzo de 2012, cuando Lawrence tenía 21 años. Ahora, con 36, vuelve al universo que fue clave para su proyección internacional.

Basada en las novelas de Suzanne Collins, la saga presenta Panem, un territorio distópico dividido en distritos y sometido al control de un Capitolio autoritario. Cada año, jóvenes de distintas regiones son obligados a participar en una competencia televisada a muerte.

Katniss, una adolescente del Distrito 12, se ofrece como voluntaria para salvar a su hermana y termina convertida en el rostro de una revolución. Las cuatro películas protagonizadas por Lawrence entre 2012 y 2015 recaudaron miles de millones de dólares y consolidaron a Katniss y Peeta como una de las parejas más populares de esa década.

Una precuela sobre la juventud de Haymitch

Amanecer en la cosecha no seguirá una nueva aventura de Katniss. La película será una precuela ambientada 24 años antes de los acontecimientos del primer filme y se enfocará en la juventud de Haymitch, durante los 50 Juegos del Hambre.

El personaje estará a cargo de Joseph Zada. El elenco también incluye a Elle Fanning, Ralph Fiennes, Glenn Close, Maya Hawke, Kieran Culkin y Jesse Plemons.

Katniss y Peeta aparecerán en una escena situada muchos años después de los juegos de Haymitch, un momento que conectará la historia de la precuela con las cuatro películas originales.

La película será dirigida por Francis Lawrence y tiene previsto su estreno en cines para el 20 de noviembre de 2026. En la entrevista, Jennifer Lawrence también recordó que, cuando asumió por primera vez el papel de Katniss, pensaba en cómo el fenómeno podía transformar su vida profesional y sus planes de ser madre.