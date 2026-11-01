Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 2:48 p. m. · 1 min de lectura

La conductora volvió a mostrarse después de permanecer 18 días internada por una neumonía bacteriana. Compartió una reunión con su nieta Juana Viale, Nacho Viale y otros invitados del ambiente artístico.

Mirtha Legrand volvió a mostrarse públicamente después de recibir el alta médica, tras permanecer 18 días internada por una neumonía bacteriana. A sus 99 años, la conductora participó de una reunión con familiares y figuras del ambiente artístico, en su primera salida luego del problema de salud.

En el encuentro estuvo junto a su nieta Juana Viale, Nacho Viale y otros invitados. Una fotografía permitió conocer su reaparición, luego de varias semanas alejada de las actividades públicas mientras transitaba su recuperación.

La primera aparición tras las internaciones

El regreso de Legrand generó repercusión después de las dos internaciones que atravesó y de la preocupación que había despertado su estado de salud.

La reunión con sus seres queridos marcó un momento especial tras varias semanas difíciles. Su vuelta a la vida social representa un nuevo paso en su recuperación, mientras continúa acompañada por su familia y por quienes siguen su trayectoria en la televisión argentina.