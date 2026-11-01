Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 9:30 p. m. · 2 min de lectura

La pareja celebró una ceremonia íntima en Casa Carlos, una casona porteña con arquitectura antigua y vegetación. Familiares, amigos y figuras del espectáculo acompañaron a los novios.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre, después de tres años de relación. La pareja dio el sí en una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos, antes de una gran fiesta a la que también se sumarían otras figuras.

El festejo tuvo lugar en Casa Carlos, una casona antigua ubicada en el barrio porteño de San Telmo. Aunque está en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires, el espacio ofrece un entorno acogedor y reservado.

Casa Carlos, una casona antigua en San Telmo

La propiedad conserva la estructura característica de una antigua casa chorizo porteña. Entre sus detalles se destacan las paredes de ladrillo a la vista, las persianas antiguas, las galerías y los pisos originales recuperados.

El periodista Fede Flowers describió el lugar como “una casona antigua en pleno corazón de San Telmo que se caracteriza por realizar eventos poco tradicionales porque mezcla la arquitectura de Buenos Aires con mucha vegetación. Muy a lo San Telmo. Muy a lo Lali y Pedro”.

Quiénes acompañaron a Lali y Pedro en la ceremonia

Desde el comienzo, la intención de los novios fue celebrar junto a sus seres queridos, sin grandes lujos. Las imágenes que circularon en redes sociales antes y durante la ceremonia mostraron una celebración íntima.

Entre los invitados estuvieron Juliana Gattas, Damián Betular, Candela Vetrano y su pareja, el actor Andrés Gil, Mery del Cerro y Meme Bouquet, Dillom, Peter Lanzani y Justina Bustos.

Cómo se conocieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali y Pedro comenzaron a conocerse a través de las redes sociales. La cantante y actriz seguía la carrera del periodista y un día decidió escribirle. La primera vez que se encontraron en persona fue el 31 de octubre de 2023, durante una fiesta de Halloween. Lali recordó en distintas ocasiones que se sintió algo intimidada por la presencia de Pedro.

El romance empezó oficialmente hacia fines de 2023, aunque la pareja lo hizo público en febrero del año siguiente, con una publicación en redes sociales durante unas vacaciones de verano en la playa. En enero de 2026, anunciaron su compromiso. Tres años después de aquel primer encuentro, celebraron su casamiento.