Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:01 a. m. · 2 min de lectura

La investigación judicial analiza las responsabilidades de quienes estuvieron a cargo de su cuidado. El segundo juicio oral ingresó en su etapa final y el veredicto se conocería el 22 de diciembre.

Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, una noticia que conmocionó a la Argentina y al mundo. El máximo ídolo del fútbol argentino falleció a los 60 años, en una vivienda de Tigre, donde permanecía bajo una internación domiciliaria luego de haber sido operado por un hematoma subdural.

A seis años de su partida, todavía persisten interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento y sobre las responsabilidades de quienes tenían a su cargo el cuidado de su salud.

Maradona había recibido el alta médica el 11 de noviembre de 2020. Durante los primeros días mostró buen ánimo, recibió visitas de sus familiares y se alimentó con cierta normalidad. Sin embargo, su estado comenzó a deteriorarse progresivamente.

Los testimonios incorporados a la causa judicial revelaron que el exfutbolista perdió el apetito, permanecía gran parte del día acostado y presentaba una importante hinchazón corporal.

La vivienda tampoco reunía, según distintos testimonios, las condiciones necesarias para atender a un paciente con semejante cuadro clínico. Entre las deficiencias señaladas se encontraba la ausencia de equipamiento médico fundamental para afrontar una emergencia.

La autopsia determinó que Maradona murió como consecuencia de un edema agudo de pulmón asociado a una insuficiencia cardíaca agravada. Algunos médicos forenses estimaron que su agonía pudo haberse prolongado durante 12 horas, aunque esa interpretación fue cuestionada por otros especialistas.

La investigación judicial puso bajo la lupa la actuación de los profesionales responsables de su atención. La Fiscalía sostiene que existieron señales de alarma que no fueron atendidas adecuadamente, mientras que las defensas argumentan que el desenlace no pudo preverse.

Tras la anulación del primer juicio en 2025, el segundo proceso oral ingresó en su etapa final. La Fiscalía solicitó 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 para Nancy Forlini y ocho para la psiquiatra Agustina Cosachov, además de otras penas para integrantes del equipo sanitario.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro tiene previsto dar a conocer su veredicto el próximo 22 de diciembre.

Mientras millones de argentinos recuerdan al hombre que los hizo celebrar, llorar y emocionarse, su familia continúa esperando una respuesta de la Justicia.

Seis años después de aquel doloroso 25 de noviembre, una pregunta sigue abierta: ¿se podría haber evitado la muerte de Diego Armando Maradona?