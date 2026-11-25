La categoría anunció una alianza con WHOOP para mostrar en las transmisiones datos de salud de los pilotos desde la próxima temporada. El neerlandés se opuso por motivos de privacidad, mientras que Charles Leclerc respaldó la iniciativa.

La Fórmula 1 anunció antes del Gran Premio de Las Vegas una asociación con WHOOP, empresa que desarrolla dispositivos para monitorear el estado de salud. El plan es que, desde la próxima temporada, los pilotos puedan usar rastreadores para medir su frecuencia cardíaca y que esos datos se vean en directo durante las transmisiones.

La participación será opcional y algunos corredores recibieron favorablemente la propuesta. Sin embargo, Max Verstappen se manifestó en contra y explicó que no tiene intención de utilizar esos dispositivos en su cuerpo.

Por qué Verstappen rechazó el monitoreo cardíaco

En la conferencia de prensa previa a la vigesimoprimera fecha de la temporada, el tetracampeón del mundo sostuvo que no usa dispositivos de seguimiento ni siquiera durante sus entrenamientos. “No participaré. No uso ningún dispositivo, tampoco para mi entrenamiento, no uso nada. En primer lugar, no me gusta que me rastreen y sé cuándo estoy cansado”, afirmó.

El neerlandés indicó que le preocupa que sus datos personales queden disponibles para otras personas, aunque aclaró que respeta la decisión de quienes sí acepten participar. “Si otros pilotos quieren, entonces claro. Pero para mí, no es algo que me guste y tampoco algo que quiera que la gente vea o que quiera mostrar”, expresó.

La privacidad, en el centro de la postura de Verstappen

El piloto también cuestionó que el público pueda acceder a información sobre su actividad física y remarcó que se trata de una decisión vinculada con la privacidad. “La gente no necesita saber mi frecuencia cardíaca. ¡Yo tampoco quiero saber mi frecuencia cardíaca! Sé cuándo está alta y sé cuándo está baja. Para mí, definitivamente es una cuestión de privacidad”, agregó.

En una posición distinta se encuentra Charles Leclerc, quien mantiene un vínculo cercano con WHOOP y ya utiliza sus dispositivos para entrenar y controlar distintos aspectos de su estado físico.

Leclerc respaldó la tecnología de WHOOP

El piloto monegasco explicó que emplea el rastreador para seguir su recuperación y su descanso, además de usarlo cuando está en el auto. “No tengo nada que ocultar en particular. Obviamente, ahora soy embajador de WHOOP y llevo bastante tiempo usando el dispositivo para monitorizar mi recuperación, mi sueño, pero también cuando estoy en el coche”, señaló.