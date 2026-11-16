Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

La delegación permanecerá en Ezeiza y viajará a Córdoba el martes, el mismo día del amistoso ante Costa Rica. El partido se mantiene a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.

La Selección Argentina modificó su planificación para el amistoso ante Costa Rica debido al mal tiempo previsto en Córdoba. El equipo de Lionel Scaloni permanecerá en el predio de Ezeiza y viajará a la capital provincial el martes, apenas unas horas antes del partido.

El cambio se resolvió este lunes porque las condiciones climáticas previstas impedían realizar con normalidad las actividades que estaban programadas en Córdoba. Así, el plantel concentrará la preparación final en el predio Lionel Andrés Messi.

La nueva agenda de la Selección Argentina

Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa este lunes a las 16 en Ezeiza. Se espera que hable sobre el equipo que enfrentará a Costa Rica y el balance de la última presentación del seleccionado en 2026.

A las 18, el plantel realizará su último entrenamiento, a puertas cerradas. En esa práctica, el cuerpo técnico terminará de definir los detalles del equipo que jugará en Córdoba.

El viaje a Córdoba y el amistoso ante Costa Rica

La delegación viajará el martes a las 10.30 y llegará a Córdoba horas antes del encuentro, que está previsto para las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.

De esta manera, la Selección cerrará su calendario internacional de 2026 con una preparación distinta de la prevista inicialmente. Por ahora, el cambio afecta la rutina previa, pero no modifica ni el horario ni la sede del amistoso.