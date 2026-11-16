La Federación Internacional del Automóvil le retiró la acreditación a Jonathan McEvoy por calificar a Charles Leclerc con un insulto en una columna. En respuesta, el medio británico anunció que no cubrirá los próximos tres Grandes Premios.

El Gran Premio de México de Fórmula 1 terminó con un incidente entre los pilotos de Ferrari y la victoria de Max Verstappen. El intento de Charles Leclerc de superar a su compañero, Lewis Hamilton, derivó en un leve choque que benefició al neerlandés.

La maniobra también generó críticas en la prensa británica. En una columna, el periodista Jonathan McEvoy describió al piloto monegasco como “pequeño bastardo astuto”. Tras esa publicación, la FIA le retiró la acreditación para cubrir la categoría.

La FIA suspendió al periodista hasta el inicio de 2027

En un comunicado firmado por su director general, Alberto Villarreal, la federación justificó la medida por la falta de los estándares de profesionalismo esperados de los medios acreditados. McEvoy no podrá asistir a eventos de la máxima categoría hasta el inicio de la temporada 2027.

El periódico británico para el que trabaja anunció que no enviará periodistas a los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, en protesta por la sanción. “El Daily Mail boicoteará a la Fórmula 1 después de que el corresponsal de automovilismo Jonathan McEvoy recibiera una sanción 'draconiana' que le impedirá trabajar durante el resto de la temporada por parte del organismo rector de este deporte”, afirmó el medio.

La respuesta del medio británico por la sanción de la FIA

Chris Dean, jefe de la sección deportiva del periódico, cuestionó la decisión de la federación y defendió la publicación de McEvoy. “Este es un ataque sin precedentes e indignante contra la libertad de prensa. Nos encontramos en un terreno peligroso cuando la FIA reacciona de forma tan desproporcionada ante una crítica leve y justa a un solo piloto”.

Cuándo se corre el próximo Gran Premio de Fórmula 1

Después del Gran Premio de Brasil, la Fórmula 1 tendrá un descanso antes de la siguiente fecha, que se disputará en el circuito callejero de Las Vegas. El Gran Premio se correrá entre el 19 y el 22 de noviembre, por la vigesimoprimera fecha del campeonato y bajo el formato tradicional, sin carrera sprint.