Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La fecha tentativa para la definición es el miércoles 2 de diciembre, aunque todavía no fue confirmada oficialmente. El estadio y el horario también están pendientes.

Boca y Platense disputarán una final inédita de la Copa Argentina 2026. El Xeneize y el Calamar buscarán el título después de superar un exigente recorrido en el certamen federal.

Fecha tentativa y sede de la final de la Copa Argentina

La definición podría jugarse el miércoles 2 de diciembre. Sin embargo, la fecha todavía debe ser confirmada por la organización del torneo. El estadio y el horario del partido también están pendientes.

El encuentro marcará un cruce inédito por el trofeo. Para Platense será su primera final en la competencia, mientras que Boca intentará sumar un nuevo título a su palmarés.

El recorrido de Boca hasta la final

Boca comenzó su campaña con un triunfo por 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy y luego venció por el mismo resultado a Sarmiento de Junín. En octavos de final empató sin goles con Vélez y avanzó al imponerse 4-3 en los penales.

En cuartos, el Xeneize derrotó 3-2 a Racing y aseguró su lugar en la definición con una victoria por 3-0 frente a Banfield en semifinales. El club ya ganó la Copa Argentina en 2012, 2015 y 2020 y buscará conquistarla por cuarta vez.

Platense jugará su primera final del torneo

El Calamar inició su recorrido con un triunfo por 1-0 ante Argentino de Monte Maíz. Después, eliminó a San Martín de San Juan en los penales, tras empatar sin goles. En octavos volvió a definir desde los doce pasos: igualó 1-1 con Instituto y consiguió la clasificación.

En cuartos de final, Platense venció 1-0 a Estudiantes. En semifinales empató 1-1 con Atlético Tucumán y se impuso 5-4 en la tanda de penales, resultado que le permitió alcanzar por primera vez la final de la Copa Argentina.

El ganador clasificará a la Copa Libertadores 2027

Además del título, el vencedor obtendrá la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Boca buscará ratificar su protagonismo en el certamen, mientras que Platense tendrá la posibilidad de lograr uno de los mayores hitos de su historia.