Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 3 min de lectura

El Tomba se impone 2 a 1 en Córdoba, con goles de Esteban Burgos y Axel Rodríguez; Marcos Enrique descontó para el Lechero. El ganador de la final obtendrá el ascenso a la Liga Profesional.

Godoy Cruz vence 2 a 1 a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional, que se disputa en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Esteban Burgos abrió el marcador de penal, Axel Rodríguez amplió la ventaja y Marcos Enrique marcó el descuento para el equipo de Ezeiza.

El partido define cuál de los dos clubes jugará en la Liga Profesional. El Tomba busca regresar a la máxima categoría un año después de su descenso, mientras que Tristán Suárez aspira a conseguir el primer ascenso de su historia a Primera.

Godoy Cruz aprovechó sus ocasiones y se puso en ventaja

En el comienzo, Tristán Suárez tuvo las aproximaciones más peligrosas y obligó al entrenador de Godoy Cruz, Pablo De Muner, a llamar la atención de sus jugadores. Después, el conjunto mendocino logró salir de su campo y acercarse al arco defendido por Joaquín Bigo.

Tras una jugada preparada en un tiro libre de Vicente Poggi, Nicolás Ramírez sancionó una falta sobre Axel Rodríguez. La acción fue revisada por el VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo, y el árbitro mantuvo su decisión, aunque el empujón generó dudas. Esteban Burgos convirtió el penal con un remate cruzado al palo derecho de Bigo y puso el 1 a 0.

El Tomba amplió la diferencia y el Lechero respondió

Tristán Suárez buscó el empate, pero le costó avanzar y generar peligro. Un lateral rápido terminó con Diego Becker dentro del área: el delantero enganchó y remató, pero Juan Strumia puso el cuerpo y despejó. Luego, Renzo Conechny probó desde el borde del área y su disparo pasó cerca del primer palo.

Godoy Cruz volvió a mostrar eficacia en una pelota parada. Nahuel Brunet peinó un córner desde la izquierda y Axel Rodríguez se anticipó a Bigo para marcar el 2 a 0. Más tarde, Marcos Enrique sacó un potente remate desde afuera del área y descontó para Tristán Suárez, que encontró premio a su insistencia.

El Lechero continuó buscando, pero Becker no pudo acertar después de una combinación dentro del área. Del otro lado, una buena acción entre Rodríguez y Poggi terminó con un remate rasante de este último, que Bigo desvió. En el córner siguiente, Brunet cabeceó a las manos del arquero.

Cómo se juega la final por el ascenso

El encuentro se disputa en el estadio Julio César Villagra, con Nicolás Ramírez como árbitro principal y asistencia del VAR. Antes del partido, Diego Vera y Nicolás Del Priore participaron del sorteo con el juez.

Godoy Cruz llegó a la final tras vencer 2 a 1 a Almirante Brown y quedarse con el primer puesto de la Zona A, con 66 puntos. Igualó en unidades con Ferro, pero terminó por delante gracias a una diferencia de gol de más 20 contra más 7.

Tristán Suárez cerró la fase regular con un empate sin goles ante Deportivo Maipú y dominó la Zona B con 64 puntos, dos más que Atlanta. El equipo de José María Martínez fue, además, el que menos tantos recibió en el torneo: 16 goles.

Las formaciones de Godoy Cruz y Tristán Suárez

Godoy Cruz comenzó con Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi y Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. El entrenador es Pablo De Muner. Durante el partido, Gastón Gil Romero ingresó por Schamine.

Tristán Suárez formó con Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi y Nicolás Fernández; Nicolás Del Priore, Marcos Enrique y Nicolás Sánchez; Agustín Gallo y Sebastián Ramírez. El equipo es dirigido por José María Martínez. Agustín Baldi fue amonestado por cortar una contra de Godoy Cruz.

La final enfrenta a dos clubes con recorridos diferentes: Godoy Cruz cuenta con experiencia reciente en Primera y en torneos internacionales, mientras que Tristán Suárez, fundado en 1929, busca alcanzar la máxima categoría por primera vez en sus 97 años de historia.