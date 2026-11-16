Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 9:40 p. m. · 1 min de lectura

El Tomba se impuso en la final de la Primera Nacional con goles de Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino. Competirá en la Liga Profesional durante la temporada 2027.

Godoy Cruz volvió a Primera: derrotó 3 a 1 a Tristán Suárez y logró el ascenso

El Tomba se quedó con la final de la Primera Nacional y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. Con goles de Esteban Burgos, Axel Rodríguez y Martín Pino, el conjunto mendocino desató una verdadera fiesta entre sus hinchas.

Godoy Cruz escribió una nueva página en su historia deportiva al derrotar por 3 a 1 a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional y conseguir el ansiado ascenso a la Primera División, donde competirá durante la temporada 2027.

El conjunto mendocino se impuso en el partido decisivo gracias a los goles de Esteban Burgos, quien convirtió de penal, Axel Rodríguez y Martín Pino, tres conquistas que terminaron sellando una victoria fundamental para las aspiraciones del Tomba.

El encuentro tuvo una enorme importancia para ambos equipos, que llegaron a la definición con el mismo objetivo: quedarse con el ascenso y asegurarse un lugar entre los mejores clubes del fútbol argentino.

Sin embargo, fue Godoy Cruz el que logró marcar la diferencia en el resultado y quedarse con el premio mayor.

El regreso a la máxima categoría representa una enorme alegría para los simpatizantes del conjunto mendocino, que celebraron una conquista que devuelve al club al lugar que buscaba recuperar.

Con el ascenso confirmado, Godoy Cruz comenzará una nueva etapa deportiva, con el desafío de prepararse para competir en la Liga Profesional durante 2027.

La victoria por 3 a 1 frente a Tristán Suárez quedará como uno de los momentos más importantes de esta campaña, que terminó con el objetivo cumplido y el festejo de todo el pueblo tombino.