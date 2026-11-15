Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

Costa Brava recibirá a All Boys de Santa Rosa tras ganar 5 a 0 en la ida. Deportivo Winifreda y Racing de Castex, que empataron 1 a 1, definirán en Winifreda el otro lugar en la final.

Las semifinales de vuelta del Torneo Provincial Emanuel Leguizamón De la Fuente se jugarán esta tarde en Winifreda y General Pico. Al término de los dos encuentros quedarán definidos los equipos que disputarán el título desde el próximo fin de semana.

Costa Brava llega con una amplia ventaja tras golear 5 a 0 a All Boys de Santa Rosa en la ida. La otra serie está abierta: Deportivo Winifreda y Racing de Castex igualaron 1 a 1 y buscarán el pase a la final en el estadio Miguel Eloy Baldovino.

Winifreda y Racing de Castex definen una semifinal pareja

El encuentro entre Deportivo Winifreda y Racing comenzará a las 18. En el primer partido, Mariano Nagore marcó para el Girasolero y Gastón Argüello Vara convirtió para el Albo. El árbitro será Marcelo Pardo, con Alberto Ramírez y Nicolás Merchan como asistentes y Marcelo Aredondo como cuarto árbitro.

El equipo conducido por la dupla de Cristian Savarese y Maximiliano Alles no podrá contar con Kevin Benítez, expulsado en la ida, disputada en el estadio Héctor Nervi. Julio César Furch y Maximiliano Montoya están en duda, mientras que Gastón Cáceres volverá a la última línea.

Winifreda ganó la Zona C con 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates, nueve goles a favor y dos en contra. En cuartos de final dejó atrás a El Pampero: empató 1 a 1 y luego se impuso 6 a 1.

Racing buscará su quinta final provincial

El entrenador de Racing, Matías Bruno, podrá disponer de todo el plantel para intentar alcanzar la que sería la quinta final del club. El Albo llegó a esta instancia después de superar el repechaje clasificatorio frente a Gimnasia de Darregueira, con un 8 a 1 y una derrota por 2 a 0.

En la fase de grupos terminó segundo en la Zona D, detrás de Ferro de Pico. Sumó nueve puntos, con dos victorias, tres empates y una caída. En cuartos de final eliminó a Juventud Regional de Miguel Cané: ganó 1 a 0 en la ida e igualó 1 a 1 en la revancha.

Costa Brava llega con una ventaja de cinco goles

En el estadio Diego Mainz de General Pico, Costa Brava recibirá a All Boys de Santa Rosa desde las 16. Nicolás Mensi será el árbitro principal, acompañado por Ayuum Sabarots y Roque Arroyo; Jonathan Calvi se desempeñará como cuarto árbitro.

El conjunto piquense quedó muy cerca de la clasificación tras imponerse 5 a 0 en el estadio Ramón Turnes. Con una base similar a la que compitió en la última edición del Torneo Federal A, el equipo dirigido por Jonathan Carante ratificó su poderío y llega como uno de los candidatos al título. En el certamen acumula siete triunfos, un empate y una derrota.

All Boys tuvo un recorrido cambiante. Empezó con tres derrotas, una racha que derivó en la salida de Gonzalo Márquez como entrenador; luego ganó sus tres partidos siguientes y se clasificó a cuartos de final. En esa instancia sorprendió a Ferro de Pico: empató 0 a 0 y ganó 3 a 2 como visitante. Ahora, tras la derrota ante Costa Brava, el equipo de la avenida Spinetto afrontará la revancha con una desventaja de cinco goles.